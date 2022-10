Hattingen. Judo-Toptalent Mathilda Niemeyer vom 1. JJJC Hattingen hat sich national und international einen Namen gemacht, kann ihn doppelt unterstreichen.

Mathilda Niemeyer vom 1. JJJC Hattingen steht vor zwei großen nationalen Herausforderungen.

Am Sonntag (9. Oktober) stehen die Deutschen Einzelmeisterschaften in der Altersklasse U18 in Leipzig an, eine Woche später, am 16. Oktober, die Deutschen Einzelmeisterschaften bei den U21-Juniorinnen in Frankfurt an der Oder.

Bei beiden geht sie als Titelverteidigerin an den Start und hofft auch in diesem Jahr weit nach vorne zu kommen.

1. JJJC Hattingen: Mathilda Niemeyer erreichte zuletzt Rang fünf bei der EM

In der AK U18 liegen die letzten nationalen Meisterschaften schon etwas länger zurück. Im März 2020 überraschte Mathilda als Jung-Jahrgang direkt mit dem Titelgewinn in der Gewichtsklasse bis 70kg und konnte danach ihre Leistungen auf internationaler Ebene unterstreichen. Zuletzt mit dem 3. Platz beim Europäischen Olympischen Jugend-Festival.

Dass Mathilda aber auch bei den U21-Juniorinnen nicht nur mithalten, sondern zu den besten Nachwuchskämpferinnen in Deutschland gehört, zeigte sie gleich bei ihrem Debüt auf den nationalen Meisterschaften im Oktober 2021. Auch hier gelang ihr, bei ihrer ersten Teilnahme, direkt der Titelgewinn.

Ein Jahr später tritt sie nun auch hier an, um einige internationale Erfahrungen und Erfolge reicher. Zuletzt gelang ihr ein fünfter Platz bei den Europameisterschaften der Juniorinnen sowohl im Einzel- als auch im Team-Wettbewerb. Nun ist sie bei beiden Meisterschaften Mit-Favoritin und an einem guten Tag sicherlich nur schwer von den Konkurrentinnen zu schlagen.

