2022: Die 10 beliebtesten Hattinger und Sprockhöveler Texte

Hattingen/Sprockhövel. Aufreger, traurige Nachrichten und Emotionen. Diese zehn Texte aus dem Lokalsport in Hattingen und Sprockhövel wurden 2022 am meisten geklickt.

Das Jahr 2022 bot vor allem wieder eins: Tollen Sport. Die Corona-Pandemie spielte eine untergeordnete Rolle, es ging um Punkte und um Emotionen. Das waren die online zehn meistgelesenen Texte. Übergeordnete Themen, die keinen reinen Lokalcharakter haben, werden in dieser Liste nicht beachtet. Ansonsten wäre das Chaos beim TuS Bövinghausen und der unter den Top-10 gewesen.

Platz 10: Ironman: Jan Stratmann ist nun in der Weltspitze angekommen & TSG Sprockhövel düpiert Münster: Traumtor und harte Arbeit

Den zehnten Platz teilen sich gleich zwei Artikel. Der Spielbericht zur Partie der TSG Sprockhövel bei Preußen Münster II war der am meisten geklickte Spielbericht der Saison. Der erste Auswärtssieg, ein tolles Tor von Joshua Perrea Torres und viel Disziplin – und das, obwohl ein Schlüsselspieler fehlte. Dieser Mix interessierte viele Leute.

Mit dem Text über Jan Stratmann hat es zudem auch eine andere Sportart in die Top-10 geschafft. Der Triathlet aus Niederwenigern nahm im Oktober bei der Ironman 70.3-WM in St. George teil und die Redaktion hielt währenddessen Kontakt zu ihm. Das Rennen lief nicht perfekt, auf dem Rad gab es mehrere Probleme. Dennoch zeigte sich Stratmann zufrieden und optimistisch. Sowohl in diesem Text – als auch in dem Porträt über ihn ein paar Wochen später.

Lesen Sie auch: Jan Stratmanns Weg aus Hattingen an die Weltspitze: „2018 war quasi Ende“

Platz 9: Bei Tor von Antwi-Adjej gegen Bayern kriegt Bruder Gänsehaut

Christoph Antwi-Adjej mischte in der vergangenen Saison die Fußball-Bundesliga mit dem VfL Bochum auf. Nach dem Aufstieg überraschte der Ruhrgebiets-Klub zahlreiche Fußball-Experten. Vor allem der 4:2-Sieg gegen den FC Bayern München bleibt im Kopf. Antwi-Adjej trug sich dabei in die Torschützenliste ein. Sein Zwillingsbruder Christian war dabei live im Ruhrstadion dabei. Der ehemalige Spieler der TSG Sprockhövel sagte: „Das war einfach purer Wahnsinn“ Ich glaube, dass sich jeder VfL-Fan den Tag rot im Kalender anstreicht“. Zudem sprach er von „Eskalation pur“.

Platz 8: TSG Sprockhövel verpflichtet ehemaligen Nationalspieler

Ein Ex-Nationalspieler in Sprockhövel? Klar, das diese Nachricht Interesse weckte. Ende August legte der Oberligist noch einmal personell nach und verpflichtete mit Ishak Dogan einen Mann, für den einst zwei Millionen Euro an Ablöse gezahlt wurden. Der gebürtige Hagener spielte unter Trainer Fatih Terim im Alter von 23 Jahren sogar in vier Freundschaftsspielen für die türkische Nationalmannschaft. Nun ist er fester Bestandteil bei der TSG

Platz 7: Hattinger Fußball-Experte warnt Sportfreunde Niederwenigern

Einer der allerersten Texte des Jahres war auch zugleich einer der am meisten geklickten. Am 1. Januar erschien der Text, indem Hansi Wagner über die Sportfreunde Niederwenigern sprach. Mitten im Abstiegskampf der Oberliga schaut der Ex-Fußballer auf die Sportplätze auf die Hattinger Vereine und äußerte Kritik. „Teilweise waren die Sportfreunde dabei zu passiv. Es hat anfangs gut geklappt, Niederwenigern darf sich nur nicht von den Leistungsträgern abhängig machen. Es war schwierig, obwohl es durch die Zuschauer viel Unterstützung von außen gab“, sagte Wagner damals und prophezeite Niederwenigern eine komplizierte Saison. Er sollte richtig liegen.

Platz 6: TuS Hattingen: Spielabbruch, Polizei und eine Strafanzeige & Monatelange Sperre nach Spielabbruch

Mit einem blutverschmierten Mund stand Serkan Aydin nach der Partie seines TuS Hattingen bei der SpVg Blau-Gelb Schwerin da. Sportlich war die Partie bereits zugunsten der Castrop-Rauxeler entschieden, als es hoch herging. Inmitten einer Rudelbildung bekam Aydin einen Faustschlag mit bösen Folgen ab. Ein Loch in der Lippe musste im Krankenhaus genäht werden. Der Hattinger stellte Strafanzeige. Nach ein paar Wochen wurden die Urteile gefällt – mit langen Sperren auf beiden Seiten.

Lesen Sie auch: So schilderte TuS Hattingens Aydin den Angriff

Platz 5: Kreisliga: Dreifach-Rot, Spielabbruch-Diskussion, Schiri-Kritik

Es war schon auffällig. Von Oktober bis Dezember kam es fast im Wochentakt zu Spielabbrüchen. Die Gründe allerdings waren komplett unterschiedlich. Verletzungen, Frust, Unbespielbarkeit des Platzes. Nur selten ging es wirklich um Gewalt. Das Spiel in der Kreisliga C zwischen dem VfL Gennebreck II und der TSG Herdecke II wurde indes gar nicht abgebrochen, auch wenn die Sprockhöveler darüber diskutiert hatten. Zu ungerecht behandelt fühlten sie sich in der Partie, zu hart wurde sie geführt. Am Ende gab es in der Schlussphase gleich drei rote Karten.

Platz 4: Fußballer trauern um Horst Ulrich

Eine traurige Nachricht auf Rang vier. Der Tod von Horst Ulrich bewegte die Sportszene. Der frühere Torhüter, der einst für die SG Welper, Blau-Weiß Welper, Concordia Bochum, die TSG Sprockhövel und den SC Obersprockhövel spielte, verstarb 2022. Mit Blau-Weiß Welper schaffte er einst den Sprung von der Kreisliga C in die Landesliga. Gerhard Westen, ein ehemaliger Weggefährte bei der SG Welper, nannte Ulrich „eine Fußball-Ikone“

Platz 3: Fußball-Stadtmeisterschaft Hattingen 2022: Alle Ergebnisse & Vorbericht

Anfang Juli zeigten sich die Mannschaften bei der 51. Hattinger Fußball-Stadtmeisterschaft. Das Turnier in der Sommer-Vorbereitung zog das Interesse der Fans auf sich. Kein Wunder: Nach der Pause ist die Lust auf Amateurfußball groß. Zudem kommt die ganze Hattinger Fußballfamilie bei bestem Wetter zusammen. In dem Übersichtsartikel gab es den Spielplan sowie alle Ergebnisse. Zudem wurden die Spielberichte zu den einzelnen Partien verlinkt, sodass jede Person schnellstmöglich zu der für sie interessanten Partie kam. Auch der Vorbericht, in dem es um die Rahmenbedingungen und die Ziehung der Lose geht, wurde gut angenommen.

Platz 2: Alle fixen Fußball-Transfers in Hattingen und Sprockhövel

Wer wechselt wohin? Wer kommt woher? Die Transferübersicht Anfang Juli war auch in diesem Jahr wieder äußerst beliebt. Von der Oberliga bis in die Kreisliga C wurden alle Wechsel aufgezählt und mit Hintergrundgeschichten verlinkt.

Platz 1: Spielabbruch bei TSG Sprockhövel, SFN siegen

Doch etwas überraschend steht ein Spielabbruch im Jugendfußball auf Rang eins der meistgelesenen Texte des Jahres. Am 6. November wurde eine Partie der C-Jugend der TSG Sprockhövel beim VfB Waltrop in der Westfalenliga abgebrochen. Grund dafür war eine schwere Verletzung von Stürmer Josha Tiger Wilmes. Zudem gab es in dem Artikel 15 Fotos der B-Jugend der Sportfreunde Niederwenigern zu sehen – und es wurde über ein erfolgreiches Wochenende der DJK Märkisch Hattingen berichtet. 42 Tore fielen in den Spielen der B-Junioren, der B-Juniorinnen und der A-Jugend.

