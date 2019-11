Sprockhövel. Der TuS Hasslinghausen hat nun eine Punkteserie hinter sich, die er sich lange Zeit herbeigesehnt hatte. Am Ende bremst er sich sogar selbst.

Nach schwachem Start ist der TuS Hasslinghausen nun seit vier Spielen ungeschlagen. Blau-Weiß Voerde II schenkte die Kursun-Elf sieben Tore ein und blieb selbst ohne Gegentor.

„Wir haben uns auf jeden Fall gesteigert und mit dem aktuellen Selbstvertrauen laufen die Spiele auch und die Bälle gehen rein“, so Trainer Kursun. Vor allem in der ersten Halbzeit spielte seine Mannschaft groß auf, ließ den Gästen keine Chance. Die Tore spielte seine Mannschaft mit Kombinationen heraus. „Es war einfach eine gute Mannschaftsleistung“, so der Trainer des Tus.

Trainer Kaan Kursun wechselt durch

In der zweiten Hälfte nahm der TuS beim Stand von 6:0 den Fuß etwas vom Gas. „Dann war die Luft irgendwann raus“, sagte Kursun, der in der zweiten Halbzeit durchgewechselt hatte, um auch den Auswechselspielern Spielpraxis zu geben – gegen einen Gegner, der über weite Strecken keiner war.

So haben sie gespielt

TuS Hasslinghausen – BW Voerde II 7:0

Tore: 1:0 Malte Lobeck (10.), 2:0 Patrick Näscher (21.), 3:0 Malte Lobeck (26.), 4:0 Patrick Näscher (32.), 5:0 Malte Lobeck (39.), 6:0 Enzo Carignano (41.), 7:0 Patrick Näscher (60.)

TuS: Schäfers, Ferrinho da Silva, Krämer (44. Chaoui), Schubert, Lobeck, Defontaine (61. Herbeck), Stähler, Hannemann, Carignano (70. Hohmann), Näscher (70. Bulla), Kilic.