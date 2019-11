Die B-Jugend der TSG Sprockhövel ließ im Fußball-Kreispokal-Finale gegen den Außenseiter Volmarstein/Esborn nichts anbrennen. 7:0 gewann die TSG.

Trotz des standesgemäßen Ergebnisses war Trainer Robert Wasilewski jedoch mit der ersten Halbzeit seiner Jungs nicht einverstanden. Denn nach der frühen 2:0-Führung, blieb seine Mannschaft unter ihren Möglichkeiten und ging fahrig mit den Torchancen um.

„Ich erwarte 80 Minuten konzentrierten Fußball und nicht nur 50“, so der Trainer. In der zweiten Halbzeit drehte die TSG letztlich auf und ließ den Gegner alt aussehen, traf nach belieben. Höhepunkt der Begegnung war ohne Frage das Fallrückziehertor von Verteidiger Fabio Kutschki aus acht Metern zum 3:0.

„Mit der zweiten Hälfte bin ich einverstanden, da haben wir es viel besser gemacht“, so Wasilewski, der sich über den Finalsieg freute. „Wir haben große Freude an dem Pokalgewinn. Er tut den Jungs gut und gibt ihnen Selbstvertrauen. Außerdem wollten wir unbedingt in den Westfalenpokal. Da werden wir interessante Aufgaben haben“, sagte Wasilewski.

SuS Volm./TuS Esborn – TSG Sprockh. 0:7

Tore: 0:1, 0:2 Alkan Sapkayali (2., 13.), 0:3 Fabio Kutschki (44.), 0:4, 0:5 Joe Hellmann (54., 55.), 0:6 Fabio Kutschki (58.), 0:7 Lars Dambrowski (74.).

SuS/TuS: Bzyl, Kuci, Göbel, Teixeira (59. Müller), Rodrigues, Anwary, Mohnhaus, Mees, Alabdullah (10. Volmer), Stoltenhoff, Kazimierek (13. Schuster)

TSG: Höppner, Mrosek (59. Roszak), Tollas (42. Goles), Jakobi (42. Kalisch), Dambrowske, Baur, Kutschki, Hellmann, Janson, Sapkayali (42. Ridder), Toris.