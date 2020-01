A-Jugend der DJK Welper gibt sich nach einer Halbzeit auf

Gegen den Tabellenführer TuS Borussia Höchsten hielt die A-Jugend der DJK Westfalia Welper eine Halbzeit lang gut mit, spielte in der zweiten Halbzeit aber nicht mehr konzentriert und verlor daher schlussendlich deutlich mit 24:41.

„Die Jungs haben eine gute Defensivleistung gezeigt und waren beim Anspiel vorne geduldig“, schilderte Co-Trainer Jonas Grimm-Windeler die ersten 30 Minuten, in denen sich die Teams auf Augenhöhe begegneten. Über die Außen- und Halbpositionen gelangen den Welperanern einige Tore. Pech hatte die DJK, als die Gegner bei einigen Abprallern leicht an den Ball kamen und so trafen.

Welper nach der Halbzeit wie verwandelt

Nach dem 15:19 zur Halbzeit aus Welperaner Sicht änderte sich alles. Die Konzentration fehlte, im Angriff mangelte das Zusammenspiel. Auch ein paar Siebenmeter vergab Welper leichtfertig. Höchsten kam über Gegenstöße zu einfachen Toren und lag schnell weit vorne. Welper lief immer mehr hinterher. „Hätten wir so weiter gespielt, wie zuvor, hätte das Spiel in alle Richtungen laufen können“, so Grimm-Windeler.

Perspektivisch sei nun das Ziel, oben an den Spitzenplätzen dranzubleiben. „Wir wollen gegen alle Mannschaften, die unter uns in der Tabelle stehen, gewinnen und den ein oder anderen Punkt gegen die Top-Teams holen“, schaut Grimm-Windeler voraus.