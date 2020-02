A-Junioren der DJK Westfalia Welper nach Pleite „frustriert“

Die Handball-A-Jugend der DJK Westfalia Welper hat in der Bezirksliga eine bittere 30:33 Niederlage kassiert. In Abwesenheit von Coach Dominik Braunheim sah Co-Trainer Jonas Grimm-Windeler eine gute erste Halbzeit und einen zweiten Durchgang mit Schwächen.

Ein richtiges Derby gegen den TuS Bommern war es zwar nicht, „aber klar hat dieses Spiel einen Derby-Charakter“, sagte Grimm-Windeler. „Und die beste Beschreibung für diese Partie ist wohl ‘frustrierend’“, fand der Co-Trainer, nach der Niederlage, die seiner Meinung nach nicht nötig gewesen wäre.

Grimm-Windeler mit Halbzeit eins zufrieden

„In der ersten Halbzeit machen wir es gut, spielen besonders im Angriff gut. Wir liegen mit drei Toren vorne. Wir gehen aber in die Kabine, als hätten wir fünf Tore Rückstand.“ Zur Halbzeit stand es 18:15 für die DJK, die aber weitaus höher hätte führen können. „Es war ok, aber es wäre mehr drin gewesen“, so Grimm-Windeler, der sein Team in der Pause einschwor, besser in der Defensive zu arbeiten. Weil seinem Team das nicht sonderlich gut gelang, die Gäste aus Witten es aber umso besser machten, drehte sich die Partie im zweiten Durchgang.

„Wie schon in den vergangenen Wochen haben wir eine gute und eine weniger gute Halbzeit gezeigt, was dann, wie schon so oft in den vergangenen Spielen, zu unnötigen Niederlagen geführt hat. Und wir haben uns wieder nicht belohnt. Deswegen war das Spiel auch frustrierend.“