23 Tore nach nur 15 Spieltagen – das ist die sensationelle Bilanz von Alexander Valdix, Torjäger des A-Kreisligisten SC Obersprockhövel II. Mit dieser Marke ist Valdix der erfolgreichste Stürmer der heimischen Vereine, ob überkreislich oder auf Kreisebene.

Malte Lobeck befindet sich wieder im Aufwind

Malte Lobeck und der TuS Hasslinghausen haben die sportliche Krise wohl überwunden. Foto: Biene Hagel / Funke Foto Services

23 Tore reichen natürlich auch aus, um in der Hagener Kreisliga A an Nummer eins der Torjägerliste zu stehen, zehn Tore weniger, aber immerhin Zweiter dieser Liste ist Malte Lobeck, der wie sein TuS Hasslinghausen in den vergangenen Wochen wieder im Aufwind ist.

Felix Casalino mischt ganz vorne mit

Bester Schütze der beiden Oberligateams TSG Sprockhövel und SF Niederwenigern ist TSG-Angreifer Felix Casalino, er traf bislang siebenfach und ist damit drittbester Schütze der Liga.

Max Claus ist Welpers Torgarant

Mit zwölf Treffern ist Max Claus (SG Welper), der ja in der vergangenen Saison noch für die Sprockhöveler in der Oberliga auflief, der beste

Dennis Berenbeck (Hammerthaler SV)zeigt sich in der Kreisliga B sehr treffsicher. Bisher erzielte er 17 Tore. Foto: Manfred Sander

heimsche Torjäger in der Bezirksliga. Sein größter Widersacher im Kampf um die Torjägerkanone in dieser Klasse ist Hevens Laurenz Wassinger, der schon 20 Mal ins gegnerische Tor traf.

In der Kreisliga B sticht vor allem Dennis Berenbeck als Vollstrecker heraus, für den Hammerhaler SV schoss der schnelle Stürmer schon 17 Treffer.