Als der TuS Hattingen seinen Sportplatz an Hill verkaufte

Hattingen. Das Jahnstadion am Reschop ist 1969 von der Firma Hill für neue Lagerflächen umgestaltet worden. Stadt und Verein vereinbarten etwas Besonderes.

50 Jahre ist es nun her. Die Firma Hill in Hattingen möchte sich vergrößern, hat aber auf dem Gelände am Reschop nicht viele Möglichkeiten für ein neues Lager. Also verhandelte die Stadt, die aus wirtschaftlichen Gründen das Unternehmen halten wollte, mit dem TuS Hattingen. Der Sportverein besaß bis 1969 einen Platz neben dem Firmengelände und verkaufte diesen an Hill, wofür er im Gegenzug von der Stadt zwei neue am Wildhagen bekam.