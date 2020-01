Asim Bajra trainiert Hedefspor Hattingen bis zum Sommer

Hedefspor Hattingen hat einen neuen Trainer für seine erste Mannschaft gefunden. Ab sofort übernimmt Asim Bajra das Team, was in der Kreisliga A mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz steht. Bis zum Sommer ist er engagiert worden, dann möchte der Verein einen neuen Trainer langfristig an sich binden.

Der 35-Jährige ist den Verantwortlichen bekannt, da er früher bereits im Jugendbereich von Hedef aktiv war. „Einige Jungs, die er damals trainierte, spielen nun in unserer ersten Mannschaft“, erzählt der Vorsitzende Veli Kutlu. Er habe von den Jungs nur Positives über den neuen Trainer gehört. „Es ist ein super Motivator und hat eine klare Linie“, sagt Kutlu. Die Linie könne auch mal hart sein. Neben seinen ehemaligen Jugendspielern ist Bajra im Verein bekannt.

Neuer Trainer kennt ehemalige Jugendspieler

Bajra freut sich auf die Zeit mit der ersten Mannschaft, mit der er in der Rückrunde einige Punkte holen möchte. „Das wäre schön“, sagt er. Ihn hätten seine ehemaligen Schützlinge aus der Jugend gefragt, ob er sie nicht trainieren könne. „Ich hatte einige von ihnen schon in der D-Jugend und habe dann damals nach der C-Jugend als Trainer aufgehört“, erzählt der neue Hedef-Coach. So sei ihm das Spielmaterial einiger Spieler bereits bekannt, Stärken sowie auch Schwächen.

Einen ersten Eindruck von der Mannschaft kann sich Bajra am Donnerstagabend beim Testspiel gegen den FC Vorwärts Kornharpen machen (Anstoß: 19.30 Uhr, Munscheidstraße). Außerdem sind neun neue Spieler im Kader von Hedef: Jonas Filip, Sefa Düsünceli (beide vom TuS Hattingen), Batuhan Albayrak, Yasin Altuntas (beide Winz-Baak), Orhan Yigit, Timucan Güven (beide zuletzt verletzt, steigen nun wieder ein), Marvin Michaelis (zuletzt pausiert, davor Hedef-Jugend), Onur Cakal (CSV Linden) und Hakan Güler (SG Linden-Dahlhausen).