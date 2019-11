Hattingen. Der Westfalia-Nachwuchs hat eine Auszeichnung für besondere Leistungen vom Diöszeseverband erhalten. Das gibt den Handballern Motivation.

C-Jugend der DJK Welper vom Döszeseverband Essen geehrt

Die C-Jugend der DJK Westfalia Welper ist vom DJK Diözesanverband in der Kategorie „Mannschaft“ für ihre besonders guten sportlichen Leistungen geehrt worden. Anlass waren die zuletzt überzeugenden Leistungen des Nachwuchses, die zur Oberliga-Runde geführt haben, in der sich die Welperaner zurzeit gut behaupten.

,,Dieses Event war für uns natürlich nochmal ein echtes Highlight und verdeutlicht, was für eine tolle Entwicklung die Jungs genommen haben“, sagte Trainer Dennis Galbas stolz. Dass die Ehrung nicht selbstverständlich war, verdeutlicht die Zahl der einzelnen Nominierungen. In den Kategorien Spieler, Mannschaft, Schiedsrichter und Ehrenamt waren insgesamt mehr als zwölf verschiedene Personen und Vereine nominiert. Doch auch, wenn es für den Trainer ein ,,außergewöhnliches Erlebnis“ war, lag der Fokus schnell wieder auf dem am nächsten Tag stattfindenden Oberligaspiel gegen den Tabellenführer TV Westig, was die DJK mit 19:35 verlor.

Niederlage gegen Tabellenführer trübt die Stimmung nicht

Die DJK Westfalia Welper um Phil Adam (m.) hatte zuletzt gegen den Tabellenführer TV Westig keine Chance. Foto: Biene Hagel / Funke Foto Services

Jedoch zeigte die C-Jugend laut Galbas eine ,kämpferisch eindrucksvolle und mannschaftstaktisch gute Leistung. Die Niederlage gegen den unangefochtenen Tabellenführer nahm der DJK keine Freue an der zuvor erhaltenen Ehrung. ,,Natürlich verliert kein Sportler gerne, aber wir haben uns, im Vergleich zum Hinspiel, spielerisch und kämpferisch deutlich gesteigert. Mit dieser Leistung können wir Riemke ärgern“, sagte Galbas vor dem nächsten Spiel (Sa., 14 Uhr bei Teutonia Riemke).

Geehrt wurden auf dem oberen Bild (v.l.): Moritz Kaulfuß, Noah Böhme, Lukas Ernst, Erik Voß, Simon Gräbener, Lennart Holzapfel, Trainer Dennis Galbas (alle hinten), Fabian Kaiser, Jesper Krosser, Phil Adam, Jannik Boskamp, Max Hoffmann, Julius Passauer (alle untere Reihe).