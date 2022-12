Hattingen. Die Dart Knights Hattingen machen bisher keine einfache Bezirksliga-Saison durch. Ihr Kapitän spricht darüber und seine Favoriten bei der WM.

Als ungeschlagener Tabellenerster stiegen die Dart Knights Hattingen in der vergangenen Saison aus der Bezirksklasse in die Bezirksliga auf. „Da dachten wir schon, dass wir vielleicht erneut oben stehen könnten“, gibt Leon Krampe, der Kapitän der Mannschaft zu.

Mittlerweile allerdings haben sich die Ziele verschoben. Nach einer bisher sehr schwierigen Saison mit drei Siegen und sechs Niederlagen und somit dem Relegationsplatz in der Bezirksliga Westfalen Nord zählt nichts mehr anderes als der Klassenerhalt.

„Wir hatten einige Probleme. Mitgliedertechnisch lief es nach der Corona-Pause nicht so rund. Der eine oder andere Spieler ist gegangen, womit wir nicht gerechnet hatten, wenige sind dazugekommen“, so Krampe. DieDart Knights – der Name des Teams ist an den Batman-Film The Dark Knight angelehnt – konnten somit nur selten in Bestbesetzung antreten.

Dart Knights Hattingen holten zwei wichtige Siege

Umso wichtiger war da der 11:9-Erfolg (49:25 Legs) am letzten Spieltag des Jahres 2022 gegen die Woodpeckers Datteln. Denn die stehen nur einen Rang hinter den Hattingern und somit auf dem ersten Abstiegsrang.

„Wir lagen schon 0:5 zurück und haben noch gewonnen. Auch der Sieg gegen die Atlantis Darter aus Dülmen war wichtig. Da lagen wir 3:7 zurück und haben das noch in einen 11:9-Sieg gedreht. Das waren die Lichtblicke“, sagt Krampe.

Im neuen Jahr geht es gegen eine deutsche Legende des Sports

Ohne diese Siege würden die Dart Knights ab dem Start im neuen Jahr am 7. Januar beim 1. Zweckler Dartverein noch mehr unter Druck stehen. Immerhin: Gegen die Gladbecker können die Hattinger befreit aufspielen, sind sie doch in der glasklaren Außenseiterposition. Mit acht Siegen aus acht Spielen führt Zweckel die Liga an.

Der 1. Vorsitzende Martin Wieczorek (l.), Vereinsmeister Ben Ciupka und Leon Krampe (r.) sind Gesichter der Dart Knights Hattingen. Foto: Krampe

„Das ist eine Mannschaft, die sich vor ein paar Jahren mit ehemaligen Bundesligaspielern gegründet hat. Unter anderem spielt bei ihnen Andreas Kröckel. Er ist eine Legende im Amateurbereich“, freut sich Krampe auf das Duell.

Kröckel, der auch für den DSC Bochum in der Bundesliga spielte, gewann über 20 Mal die Deutsche Meisterschaft in mehreren verschiedenen Disziplinen und nahm als zweiter Deutscher an einer Darts-Weltmeisterschaft teil.

Darts-WM ist „die schönste Zeit des Jahres“

Diese findet auch aktuell wieder statt. Seit dem 15. Dezember messen sich die besten Darts-Spieler der Welt im legendären Londoner Ally Pally und versuchen Nachfolger des Titelverteidigers Peter Wright zu werden. Zwar dauert es bis zu den Finalspielen noch bis ins neue Jahr, Krampe und Co. hängen aber freilich schon jetzt gebannt an TV-Geräten.

„Als Herzblut-Darter ist man von Tag eins an dabei. Alle warten das ganze Jahr darauf, es ist die schönste Zeit des Jahres“, freut sich Krampe, der gerne gleichzeitig selbst die Pfeile auf die Scheibe wirft und nebenbei den Profis zuschaut.

Michaen van Gerwen und Michael Smith in der Favoritenrolle

Er sieht den Niederländer Michael van Gerwen ganz vorne. Im vergangenen Jahr musste der das Turnier wegen eines positiven Corona-Tests noch abbrechen. „Er hat das ganze Jahr über gezeigt, dass er zurück ist. Es zeigt wieder dominante Spiele, in denen er den Gegner einfach stehenlässt“, so Krampe.

Auch Michael Smith, der vor kurzem den Grand Slam of Darts gewann, traut der Hattinger den großen Wurf zu. „Er war schon in zwei WM-Finals und in etlichen Major-Finals. Er wird als der talentierteste Darts-Spieler überhaupt gehandelt, schaffte es bisher aber wohl mental nicht ganz nach oben.“

Info: Wer Interesse am Darts hat, kann sich gerne bei den Dart Knights Hattingen über ihre Facebook-Seite melden.

