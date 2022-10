Der Hiddinghauser FV trifft in der Kreisliga A am Wochenende auf den TuS Hasslinghausen.

Sport Das ist der Sport am Wochenende in Hattingen und Sprockhövel

Hattingen/Sprockhövel. Fußball, Handball, Judo und Triathlon bietet das Sportprogramm am Wochenende in Hattingen und Sprockhövel. Diese Veranstaltungen gibt es.

Drei Spiele in der Handball-Kreisliga, zwei Top-Events im Judo und im Triathlon und ganz viel Fußball.

Das Hattinger und Sprockhöveler Sportprogramm am Wochenende ist interessant. Spannung bieten zum Beispiel die Derbys zwischen dem TuS Hasslinghausen und dem Hiddinghauser FV sowie ind er Kreisliga C das Duell zwichen dem RSV Hattingen und dem TuS Hattingen III. Beide Teams sind punktgleich, aktuell führt der TuS III wegen des besseren Torverhältnisses die Tabelle an, hat aber auch bereits eine Partie mehr absolviert.

Diese Termine stehen am Wochenende des 8. und 9. Oktobers im Hattinger und Sprockhöveler Sport an.

Fußball

Oberliga : Victoria Clarholz – TSG Sprockhövel (So., 15 Uhr, Holzhofstadion).

: Victoria Clarholz – TSG Sprockhövel (So., 15 Uhr, Holzhofstadion). Westfalenliga : SC Obersprockhövel – SC Westfalia Herne (So., 15.15 Uhr, Hyundai Smolczyk Arena).

: SC Obersprockhövel – SC Westfalia Herne (So., 15.15 Uhr, Hyundai Smolczyk Arena). Landesliga : SG Welper – SC Berchum/Garenfeld (So., 15 Uhr, Marxstr), DV Solingen - SF Niederwenigern (So., 16.30 Uhr, Weyersberg).

: SG Welper – SC Berchum/Garenfeld (So., 15 Uhr, Marxstr), DV Solingen - SF Niederwenigern (So., 16.30 Uhr, Weyersberg). Bezirksliga : TuS Hattingen – VfB Annen (So., 15 Uhr, Wildhagen), Ratingen 04/19 - SuS Niederbonsfeld (So., 13 Uhr,Götschenbeck) , SC Obersprockhövel II – VfB Schwelm (So., 13 Uhr, Hyundai Smolczyk Arena).

: TuS Hattingen – VfB Annen (So., 15 Uhr, Wildhagen), Ratingen 04/19 - SuS Niederbonsfeld (So., 13 Uhr,Götschenbeck) , SC Obersprockhövel II – VfB Schwelm (So., 13 Uhr, Hyundai Smolczyk Arena). Kreisliga A : SG Kupferdreh-Byfang - SF Niederwenigern II (So., 15.30 Uhr, Wilhelm-Haneke-Stadion), Amac Spor Dahlhausen – Hedefspor Hattingen (So., 15 Uhr, Am Lewacker), TuS Hattingen II – TuS Kaltehardt (So., 13 Uhr, Wildhagen), TuS Hasslinghausen – FC Polonia Hagen (So., 12.30 Uhr, Landringhauser Weg), FC Silschede – SC Obersprockhövel III (So., 15 Uhr, Waldstadion), TSG Sprockhövel II – RW Rüggeberg (So., 15 Uhr, Klein Arena), TuS Hasslinghausen – Hiddinghauser FV (So., 15 Uhr, Landringhauser Weg), VfL Gennebreck – TuS Ennepetal II (So., 15 .30 Uhr, Zu Sportplatz).

Kreisliga B : SV Herbede II – FC Sandzak-Hattingen (So., 13 Uhr, Am Herbeder Sportplatz), DJK Märkisch Hattingen – TuS Querenburg II (So., 15 Uhr, In der Behrenbeck), SG Kupferdreh-Byfang - SuS Niederbonsfeld II (So., 13 Uhr, Wilhelm-Haneke-Stadion), SF Niederwenigern III – TUSEM Essen III (So., 12.30 Uhr, Glück Auf Sportplatz) .

Kreisliga C: SV Bommern III – TuS Blankenstein II (So., 18.30 Uhr, Am Goltenbusch), DJK Märkisch Hattingen II – Portugal Witten (So., 12.45 Uhr, In der Behrenbeck), ESV Langendreer-West II – FC Sandzak-Hattingen (So., 13 Uhr, Unterstr), FSV Witten II – Hedefspor Hattingen III (So., 13 Uhr, Westfalenstr.), SG Welper II – SF Schnee II (So., 13 Uhr, Marxstr.), Türk. SV Witten II – SG Hill Hattingen (So., 13 Uhr, Pferdebachstr.), RSV Hattingen – TuS Hattingen III (So., 15 Uhr, Waldstr.), VfL Winz-Baak – Hammerthaler SV II (So., 15 Uhr, Munscheidstr.), TuS Hasslinghausen III – VfB Schwelm II (So., 10.30 Uhr, Landringhauser Weg), BW Voerde III – SC Obersprockhövel IV (So., 10.45 Uhr, Tanneneck), TSG Herdecke II – Hiddinghauser FV II (So., 12.30 Uhr, Bleichstein), VfL Gennebreck II – TuS Ennepetal III (So., 13.15 Uhr, Zum Sportplatz).

Frauenfußball

Landesliga : SuS Niederbonsfeld – DJK Blau-Weiß Mintard (So., 13 Uhr, Kohlenstr.).

: SuS Niederbonsfeld – DJK Blau-Weiß Mintard (So., 13 Uhr, Kohlenstr.). Kreisliga: SuS Niederbonsfeld II – SV Teutonia Überruhr (So., 10.30 Uhr, Kohlenstr.), SF Niederwenigern II – DJK Adler Union Frintrop (So., 17 Uhr, Glück Auf Sportplatz), VfL Gennebreck – SF Söderholz (So., 11 Uhr, Zum Sportplatz), SpVg Berghofen III – Wilde 13 Sprockhövel (So., 17.15 Uhr, Berghoferstr).

Handball

Kreisliga: TuS Hattingen II – SG Suderwich (So., 16 Uhr, Kreissporthalle), VfL Gladbeck III – DJK Westfalia Welper II (Sa., 17 Uhr, Riesener Sporthalle), Westfalia Scherlebeck – Ruhrbogen (So., 17 Uhr, Klaus Bechtel Halle).

Judo

Deutsche U18-Einzelmeisterschaft: mit Mathilda Niemeyer vom 1. JJJC Hattingen in Leipzig (Sonntag)

Triathlon

Weltmeisterschaft in Kona (Hawaii): mit Till und Anna Schaefer (Donnerstag und Sonntag)

