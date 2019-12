Hattingen/Sprockhövel. Oberliga-Aufstieg, Medaillen bei Weltmeisterschaften, Trainerrücktritte. Was 2019 in der Sportszene in Hattingen und Sprockhövel passiert ist.

Das war das Sportjahr 2019 in Hattingen und Sprockhövel

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns, in dem die heimischen Sportler und Vereine für viel Aufsehen gesorgt haben. Herauszuheben ist dabei sicherlich der Oberliga-Aufstieg der Sportfreunde Niederwenigern. Aber auch andere Geschichten bleiben in Erinnerung. Hier gibt es unseren Jahresrückblick für Hattingen und Sprockhövel.

Januar

Der TuS Hattingen gewinnt die Hallenstadtmeisterschaft. Foto: Walter Fischer / Funke Foto Services GmbH

Die Hattinger Fußball-Hallenstadtmeisterschaft wird aufgrund eines Wasserrohrbruchs im Schulzentrum Holthausen verschoben +++ Die Frauen des SuS Niederbonsfeld gewinnen die Essener Stadtmeisterschaft durch einen 3:1-Sieg gegen den FC Kray +++ Jonas Wolf schnappt sich bei der U18-Westfalenmeisterschaft der Leichtathletik zwei Titel (Stabhochsprung und 4x200-Meter) +++ Der TuS Hattingen gewinnt die Fußball-Stadtmeisterschaft in der Halle; beim Reserveturnier triumphieren Sportfreunde Niederwenigern III.

Februar

Die A-Junioren der Sportfreunde Niederwenigern gewinnen die Westdeutsche Hallenmeisterschaft +++ Ruderin Inken Passe vom RV Hattingen belegt bei der Indoor-DM auf dem Ergometer Platz drei +++ Dino Midzic legt sein Traineramt bei der DJK Westfalia Welper nieder, Tobias Lask übernimmt interimsweise als Spielertrainer +++ Sprinter Maximilian Heinrichs gewinnt bei der U20-DM Bronze.

März

Die Hattinger Triathletin Conny Dauben hat erst den Schweden-Klassiker und später noch den Deutschland-Klassiker absolviert. Foto: Conny Dauben

Der SC Obersprockhövel trennt sich von Trainer Patrick Knieps, Nachfolger wird Robert Wasilewski bis zum Sommer +++ Ausdauersportlerin Conny Dauben absolviert den Schweden-Klassiker, später ah noch den Deutschland-Klassiker +++ Michael Wolf ist wieder Trainer der DJK Westfalia Welper +++ Dirk Bramkamp folgt auf Walter Wasmuth als Schiedsrichter-Obmann in Hattingen +++ Mathilda Niemeyer wird im Judo-Nachwuchs Westdeutsche Meisterin +++ Die Tischtennisspieler des VfL Winz-Baak steigen vorzeitig in die Landesliga auf +++ Die SG Hill feiert ihr 50-jähriges Bestehen +++ Die Sportfreunde Niederwenigern gewinnen Bronze bei der Futsal-DM +++ Die Ex-Jugendspielerin der TSG Sprockhövel, Lena Oberdorf, wird in die A-Nationalmannschaft berufen.

April

Seung-Man Hong übernimmt die SG Welper ab der neuen Saison als Trainer, der Verein verstärkt sich erheblich +++ Die Volleyballerinnen des TuS Hattingen kämpfen sich in die Relegation, die zweite Mannschaft steigt in die Bezirksklasse ab.

Mai

Die Volleyballdamen des TuS Hattingen schaffen in der Relegation den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Foto: Manfred Sander / Funke Foto Services

Die Fußballer der SG Welper müssen aufgrund von Spielermangel zwei Ligaspiele absagen +++ Die A-Junioren der Sportfreunde Niederwenigern werden Meister in der Leistungsklasse +++ Der VfL Winz-Baak zieht seine Elf aus der Kreisliga B zurück +++ Die Volleyballerinnen des TuS Hattingen schaffen in der Relegation den Klassenerhalt in der Bezirksliga +++ Die Sportfreunde Niederwenigern steigen in die Oberliga auf +++ Die B-Jugend der TSG Sprockhövel steigt in die Westfalenliga auf +++ Der Hiddinghauser FV steigt in die Kreisliga A auf +++ Die Damen der TG Rot-Weiß Hattingen steigen in die Ruhr-Lippe-Liga auf +++ Die Damen des SuS Niederbonsfeld gewinnen das Kreispokalfinale mit 7:5 im Elfmeterschießen gegen die klassenhöhere Spielvereinigung Steele +++ Der SC Obersprockhövel verliert in der Aufstiegsrelegation zur Westfalenliga gegen Fichte Bielefeld mit 5:6 +++ Christopher Antwi-Adjej, Ex-Spieler der TSG Sprockhövel, steigt mit dem SC Paderborn in die Fußball-Bundesliga auf und wird im Herbst sogar in dei Nationalmannschaft Ghanas berufen.

Juni

Die Damen des TC Ludwigstal rutschen aus der Verbandsliga +++ Die C-Jugend der DJK Westfalia Welper qualifiziert sich für die Oberliga +++ Die zweite Mannschaft des SC Obersprockhövel verliert als Meister die Aufstiegsrelegation gegen TSK Hohenlimburg +++ Aus der Tischtennis-Abteilung des VfL Winz-Baak steigen neun Teams auf oder werden Meister +++ Die Herren 65 von Rot-Weiß Hattingen steigen aus der Regionalliga ab.

Juli

Die Schiedsrichter-Geschwister Lars und Lea Bramkamp sind hochgestuft worden (Regionalliga und Landesliga). Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Anke Trilling wird Vize-Europameisterin im Quadrathlon +++ Jonas Wolf (Stabhochsprung) und Maximilian Heinrichs (100, 200 Meter) werden U20-Westfalenmeister +++ Die Sportfreunde Niederwenigern werden Hattinger Fußball-Stadtmeister auf dem Feld +++ Ruderin Inken Passe holt zwei den Deutschen Mastersmeisterschaften zwei Medaillen +++ Reitschüler Marvin Schräder gewinnt Gold bei den Special Olympics +++ Veli Kutlu und Seyfullah Ucuran trainieren interimsweise den Fußball-A-Ligisten Hedefspor Hattingen, weil der Verein trotz vieler Gespräche keinen Trainer gefunden hat +++ Schiedsrichter-Geschwisterpaar Lars und Lea Bramkamp steigt auf, in die Regional- und Landesliga

August

Judo-Kämpferin Andrea Haarmann gewinnt zweimal Gold bei der Masters-EM +++ Die vier Masters-Schwimmerinnen der SG Ruhr, Carina Scharf, Olga Krysiak, Judith Hermeler und Lara Kaufmann, holen bei der WM in Südkorea viele Medaillen +++ Paul Schütte wird ins Futsal-Nationalteam berufen +++ Der SC Obersprockhövel II gewinnt die Fußball-Stadtmeisterschaft in Sprockhövel

September

Beachtennis-Nationalspieler Oliver Wagner hat an der Europameisterschaft in Bulgarien teilgenommen. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Beachtennis-Nationalspieler Oliver Wagner aus Hattingen fährt zur EM nach Bulgarien +++ Die Volleyballe-Herren des TuS Hattingen starten nur noch mit einem Team in den Spielbetrieb +++ U19-Fußballspielerin Hannah Vogt vom SuS Niederbonsfeld bekommt einen Fair-Play-Preis +++ Die DJK Westfalia Welper II besiegt den Ruhrbogen Hattingen im Handball-Kreisliga-Derby 26:24, es bleibt bis zum Winter der erste Sieg +++ Strandsegler Kurt Wachkamp stürzt bei der DM und scheidet aus.

Oktober

Der Sprockhöveler Til Schaefer kämpft sich beim Ironman auf Hawaii ins Ziel +++ Profikickerin und Freestylerin Nina Windmüller ist zu Besuch beim VfL Gennebreck und zeigt dem Fußballnachwuchs Tricks +++ Ruderin Annika Steinau holt bei der Deutschen Sprintmeisterschaft zwei Medaillen +++ Stefanie Kemper wird Vizemeisterin im Kickboxen.

November

Nach einer schweren Rücken-Operation kehrt die Para-Schwimmerin Jacqueline Herweg zurück ins Wasser und wird beim ersten Wettkampf direkt in den Landeskader berufen. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Der SC Obersprockhövel trennt sich von Trainer Markus Dönninghaus, interimsweise übernehmen bis Sommer 2020 Jörg Niedergethmann und Niklas Mack, dann folgt Wunschtrainer Robert Wasilewski +++ Im Tischtennis-Topspiel zwischen dem VfL Winz-Baak und dem DJK Franz-Sales-Haus in der Landesliga setzen die Gäste zum ersten Mal in der Saison Ex-Europameister Christian Süß ein und gewinnen +++ Para-Schwimmerin Jaqueline Herweg ist nach schwerer OP wieder für die SG Ruhr im Wasser und wird bei ihrem ersten Wettkampf direkt in den Landeskader berufen +++ Schwimmerin Fee Lukosch wird mit zwölf Jahren in den Bundeskader berufen.

Dezember

Die Masters der SG Ruhr stellen auf der Kurzbahn zwei Deutsche Staffelrekorde auf +++ Triathletin Conny Dauben wird beim Ultraman auf Hawaii Zweite +++ Erstmals treten für den VfL Winz-Baak bei der Westdeutschen Meisterschaft im Tischtennis mit Johanna Schulte und Luca Heidrich zwei Jugendspieler an +++ Den Sportfreunden Niederwenigern der erste Oberliga-Sieg +++ Marius Kundrotas, Trainer des TuS Hattingen, tritt zurück. Dirk Sörries rückt später aus der Reserve-Elf als Coach auf +++ Ruderin Annika Steinau stellt auf dem Ergometer einen Weltrekord (Altersklasse 19 bis 29) über 6000 Meter auf +++ Die SG Welper gewinnt den 31. WAZ-Pokal.