Der SC Obersprockhövel meisterte gegen den VfL Bad Berleburg die Pflichtaufgabe in der Landesliga mit Bravour: 4:0 schlug die Mannschaft von Interimstrainer Niklas Mack die chancenlosen Gäste.

„Wir haben eine überragende erste Hälfte gespielt“, lobte der sportliche Leiter, Jörg Niedergethmann seinen SCO. Seine Mannschaft ließ in der ersten Halbzeit dem Gegner keine Luft zum Atmen. Bereits früh gingen die Hausherren durch Ismael Diabys Zaubertor in Führung. Der Stürmer wurde zuvor von Moritz Schrepping und Mert Özkan auf engstem Raum per Direktpassspiel freigespielt und traf ins lange Eck. Nur wenige Minuten traf dann Vorbereiter Özkan selbst ins leere Tor nach einer ähnlich schönen Kombination über Moritz Schrepping und Lamine Diame.

SC Obersprockhövel setzt die Vorgaben um

„Wir haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, lobte Niedergehtmann. Seine Mannschaft lief die Gäste hoch an und erkämpfte die Bälle früh. Und der SCO traf dann, wie er wollte. Nur drei Minuten später netzte Felix Gremme nach einer schnellen Kombination über Diaby und Pascal Fabritz ins lange Eck ein.

Lokalsport So haben sie gespielt SC Obersprockhövel – VfL Bad Berleburg 4:0 Tore: 1:0 Ismael Diaby (14.), 2:0 Mert Özkan (25.), 3:0, 4:0 Felix Gremme (28., 38.) SCO: Deckenhoff, Jahnke, Monse, Budde, Gremme, Fabritz (64. Niedergethmann), Wasilewski, Diame (64. Henning), Özkan (64. Külpmann), Schrepping, Diaby (64. Denzel).

Voller Selbstvertrauen lieferten die Gastgeber den Zuschauern eine sehenswerte Vorstellung ab. Krönen sollte dies keine zehn Minuten später dann Schrepping, der auf engstem Raum zwei Bad Berleburger austanzte und den eingelaufenen Gremme bediente. Gremme traf abermals ins lange Eck. Es war ein weiteres Zaubertor und ließ die angereisten Gäste endgültig verzweifeln. Mit dem Halbzeitstand von 4:0 war das Spiel bereits nach 45 Minuten entschieden.

Bad Berleburg wird in zweiter Halbzeit nicht gefährlich

Die zweite Hälfte wurde dann zu einem lockeren Auslaufen für den Gastgeber. Er schaltete zwei Gänge zurück und spielte nicht mehr mit der letzten Konsequenz. Die Gäste hatten sich sichtlich mit der Niederlage abgefunden und konnten trotz des SCO-Schongangs keinerlei Gefahr ausstrahlen.

„Wir hatten uns zwar vorgenommen, noch ein oder zwei Tore nachzulegen, aber aufgrund der überragenden ersten Hälfte mache ich der Mannschaft da überhaupt keinen Vorwurf“, so Niedergethmann, für den der deutliche Sieg keine Selbstverständlichkeit ist. „Wir wussten, dass wir uns gegen die großen Teams keine Sorgen machen müssen. Da sind wir immer voll da“, so Niedergethmann.

Obersprockhövel hatte gegen die Kleineren oft Probleme

Doch seine Mannschaft hatte gerade gegen die vermeintlich kleinen Gegner oft große Probleme. Auch im Hinspiel gegen die Bad Berleburger. Dass die Grün-Schwarzen nun jedoch brillierten, liege nach Ansicht von Niedergethmann auch an der Arbeit von Niklas Mack. „Er hat eine ganze Menge geändert. Er hat viel Pressing und verschiedene Laufwege immer wieder trainieren lassen“, so der sportliche Leiter.

Weiterhin ist der SCO momentan personell bestens aufgestellt, hat kaum Verletzungsausfälle und mit Diame einen weiteren guten Spieler geholt, der sein Pflichtspieldebüt gab. „Wenn das so weitergeht und sich keiner verletzt, mache ich mir keine Sorgen“, so Niedergethmann.