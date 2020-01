Der SuS Niederbonsfeld überzeugt erneut in der Halle

Die beiden besten Hattinger Mannschaften standen sich im Endspiel der Hallenstadtmeisterschaft gegenüber. Die SG Welper und die Sportfreunde Niederwenigern wurden ihren Erwartungen gerecht und lieferten sich ein Finale auf Augenhöhe, das von spielerischer Klasse, Emotionen und Spannung geprägt war. Dass der Bezirksliga-Spitzenreiter im Neunmeterschießen siegte, war glücklich, aber nicht unverdient. Für den Überraschungseffekt sorgte aber der SuS Niederbonsfeld.

Niederbonsfeld zeigt sich von der fußballerisch besten Seite

Überraschend stark präsentierte sich auch der SuS Niederbonsfeld in der Halle des Schulzentrums Holthausen, das Team von Trainer Stefan Kronen holte Platz drei und zeigte sich auch fußballerisch von seiner besten Seite. Nur eine Partie sagte dem Coach so gar nicht zu.

Halbfinale gegen den späteren Stadtmeister missglückt vollkommen

Freuten sich über den verdienten Hallentitel und bedankten sich bei ihren Zuschauern für die Unterstützung: Max Claus und seine Welperaner Mitspieler. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Und das war das Halbfinale gegen den späteren Sieger SG Welper. Die Mannschaft von Coach Seung-Man Hong hatte sich nach dem 5:2-Hauptrundensieg gegen Rivale TuS Hattingen gerade warm gespielt und überrollte dann auch noch den SuS mit 7:2. „Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert“, sagte Hong nach dem Finalsieg.

Im Hinspiel besiegte der SuS die Welperaner noch

In der Vorrunde lief das Duell, was sich im Halbfinale wiederholte, andersherum. Da setzte sich der A-Kreisligist gegen den Bezirksligisten durch. „Da waren wir schon weiter, hatten keinen Druck“, sagte SuS-Coach Kronen. „Das war im Halbfinale anders, da haben wir aus Angst Fehler zu machen, Fehler gemacht. Das Phänomen kennen wir aus der Meisterschaft.“

Der TuS Hattingen bekommt die Bonsfelder Wucht zu spüren

Bei dem einen Aussetzer aus Bonsfelder Sicht blieb es. Im kleinen Finale spielten die Kicker von der Kohlenstraße wieder selbstbewusster und vor allem leidenschaftlicher. Das bekam der TuS Hattingen zu spüren, die Rot-Weißen verloren und waren mit dem 0:3 noch gut bedient.

SuS besiegt den Angstgegner

Für die Blau-Weißen war es das erste gute Hallenjahr seit einigen Jahren, in den vergangen drei Spielzeiten verpassten sie jeweils den Sprung unter die besten vier bei der Hallenstadtmeisterschaft. „Wir hatten zwei Ziele“, sagte Kronen. „Erstens wollten wir unbedingt mal Blankenstein schlagen, das ist uns bisher nie gelungen, und zweitens wollten wir ins Halbfinale einziehen. Beides haben wir geschafft.“

Lokalsport SFN eine Runde weiter Die Sportfreunde Niederwenigern haben bei der Essener Stadtmeisterschaft den Sprung in die nächste Runde geschafft. Mit drei Siegen aus drei Spielen kamen sie souverän weiter. Im ersten Spiel besiegten die Schwarz-Gelben die Ballfreunde Bergeborbeck mit 3:0, dann bezwangen sie Phönix Essen mit 3:2, ehe sie dem Rüttenscheider SC innerhalb weniger Minuten elf Tore einschenkten.

Personelle Gründe für das erfolgreichen Abschneiden in der Halle

Die Erfolge in der Halle, der SuS wurde ja beim WAZ-Pokal in Sprockhövel immerhin Vierter, haben natürlich auch Gründe, die vor allem personeller Natur sind. Viele gute Hallenspieler seien erstmals wieder fit gewesen, so Kronen. Dazu zählt Kronen Timo Kemper oder auch Felix Hoffmann. „Außerdem haben unsere neuen Spieler auch die Qualitäten, die in der Halle gefragt sind“, so Kronen.

Viktor Rosalski sticht aus dem guten Team der Blau-Weißen noch heraus

Welpers Max Claus (l.) und Bonsfelds Jonas Angerstein (r.) lassen sich beim Zweikampf nur wenig Platz. Foto: Walter Fischer / FUNKE Foto Services

Allen voran Viktor Rosalski, der aus einer guten Bonsfelder Mannschaft noch einmal herausstach. „Er war das I-Tüpfelchen auf unserer Leistung“, so der Coach. Zudem standen die Bonsfelder in der Defensive stabil, Kapitän Jonas Angerstein war der Fels in der Brandung und Guido Amade zeigte sich mit fünf Toren torhungrig.

Hallen-Erfolge sollen sich in der Meisterschaft bemerkbar machen

Das gute Ergebnis in Hattingen hatte das Ausscheiden bei der zeitgleich-stattfindenden Stadtmeisterschaft in Essen zur Folge. Dem SuS fehlte in seiner Vorrundengruppe genau ein Punkt. „Auch da haben wir nicht schlecht gespielt, aber das Turnier in Hattingen hatte Priorität“, so Kronen. Für die Bonsfelder ist die Hallensaison beendet. Nun wollen sie das gewonnene Selbstvertrauen und das erstarkte Wir-Gefühl mit in die Wintervorbereitung nehmen.