Der TuS Blankenstein steckt mitten im Abstiegskampf

Der TuS Blankenstein befindet sich mitten im Abstiegskampf der Bochumer Kreisliga A2. In der Vorsaison spielte die Elf von Trainer Vladislav Dinges lange Zeit um den Aufstieg mit. Der tiefe Fall auf einen Abstiegsplatz hat vor allem personelle Gründe.

Die Ausgangslage

Blankensteins Trainer Vladislav Dinges ärgerte vor allem der Auftritt bei Weitmar 45 II maßlos. Foto: Biene Hagel / Biene Hagel / FUNKE Foto Services

Vor der Saison verließen den TuS Blankenstein mehrere Stammkräfte. Die Stürmer Ugur Aydin und Serkan Kurtboz, die in der Vorsaison zusammen 40 Tore schossen, wechselt zu Ligakonkurrenten (DJK Ruhrtal und Amac Spor Dahlhausen). Zudem standen Levent Dalgic, Filipp Andreew, Eric Males, Christoph Mrosewski und Guido Amade dem TuS nicht mehr zur Verfügung. Aufgefüllt wurde der Kader mit Talenten aus der eigenen A-Jugend.

Der Start

Der 0:4-Auftaktpleite gegen BV Langendreer 07 folgte eine 0:8-Klatsche bei Langendreer 04. Den Saisonauftakt setzte der TuS in den Sand, erst am achten Spieltag gab es die ersten Punkte. Da siegte Blankenstein 3:1 im Derby gegen Hedefspor.

Die Tiefpunkte

„Schlimmer als das 0:8 gegen Langendreer war das 2:8 gegen Weitmar 45 II“, sagt Coach Dinges. „Da haben wir in Überzahl noch vier Tore kassiert, weil einige Spieler nur noch stehen geblieben sind.“ Diese Niederlage hatte Konsequenzen. Dinges beorderte tauschte zwei Spieler mit dem Reserve-Team.

Die Perspektive

In der verbleibenden Rückrunde will der TuS so schnell wie möglich aus dem Tabellenkeller heraus, Platz elf ist das Ziel. Dafür hat Blankenstein mit Hasan Varol (SG Welper) und Florian Kanschik (Rot-Weiß Stiepel) zwei Offensivspieler in der Winterpause verpflichtet. „Dass wir schlechter abschneiden würden, als in der Vorsaison, war abzusehen. So schlecht hätte ich uns nicht erwartet. Jetzt müssen wir Gas geben“, erklärt Dinges.