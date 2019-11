Der TuS Hasslinghausen sehnt sich die Pause herbei

Sprockhövel. Die Formkurve zeigt nach oben beim TuS Hasslinghausen. Mit wenigen Spielern geht’s in ein entscheidendes Duell mit einem verstärkten Gegner.

Die Wende in die richtige Richtung hat der TuS Hasslinghausen in den vergangenen Wochen geschafft. Mit sieben Punkten aus den vergangenen drei Partien hat sich die Mannschaft von Trainer Kaan Kursun aus dem Tabellenkeller ein wenig befreit, und dennoch sehnt sich der TuS die Winterpause herbei.

„Wir wurschteln uns aktuell so durch“, sagt Co-Trainer Christian Parlow vor dem Duell mit Konkurrent Blau-Weiß Voerde II (So., 14.30 Uhr). Die Personaldecke ist bei den Hasslinghausenern sehr dünn und wird in den abschließenden drei Spielen vor der Pause auch nicht besser.

Familienduell an der Seitenlinie

„Für Voerde und auch für uns ist es ein Sechs-Punkte-Spiel“, erklärt Parlow. „Ich erwarte auch, dass Voerde ein paar Spieler aus der ersten Mannschaft bekommt und sich so verstärkt.“ An der Seitenlinie kommt es zu einem Familienduell, denn TuS-Trainer Kaan Kursun und Voerdes Coach Sinan Akbaba sind verwandt. „Da wollen natürlich beide nicht verlieren, das ist ja klar“, so Parlow.