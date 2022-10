Die besten Fotos: Altenbochumer Schützenfest gegen Hattingen

Bochum. Der FC Altenbochum verteidigt mit einem 7:1 die Bezirksliga-Tabellenspitze gegen den TuS Hattingen. Wir haben eine Fotogalerie zum Spiel.

Nur ein Spiel stand am Tag der Deutschen Einheit in der Fußball-Bezirksliga-Staffel 10 noch auf dem Programm – auf dem Sportplatz am Bochumer Lohring gab es aber schon in der ersten Hälfte Tore für zwei Spiele zu sehen. 7:1 (6:0) entschied der FC Altenbochum sein Spiel gegen den TuS Hattingen und steht damit weiter an der Spitze.

Unser Fotograf Bastian Haumann hat das Spiel begleitet – die Fotogalerie sehen Sie oben.

