Die Reserve des TuS Hattingen hat schon wieder die Nase vorn

In einem Derby geben Mannschaften in der Regel immer alles. Die Handballer des TuS Hattingen II nehmen die Spiele gegen den Ortsrivalen, die DJK Westfalia Welper, in jüngster Vergangenheit sehr ernst. Das zeigen zumindest die vergangenen beiden Partien und ganz aktuell das gewonnene Derby.

Schon im Sommer siegte der TuS über Welper, schloss so am Ende noch punktgleich in der Tabelle der Bezirksliga auf. Die DJK Welper blieb in der Liga, statt sich womöglich in Richtung Landesliga zu verabschieden.

DJK Welper muss dringend an ihren Fehlern arbeiten

Nun ist sie wieder nicht die bessere Mannschaft gewesen. Der TuS hat sie vorerst in der Tabelle überflügelt. Im Vergleich der beiden Teams offenbarte Welper einfach zu viele Fehler. Daran muss sie dingend arbeiten, sonst rutscht sie in die Gefahrenzone ab.