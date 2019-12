2 / 24

Mein schönstes Tor - Fußballer aus Hattingen und Sprockhövel

„In der Saison, in der ich mit TUSEM Essen in die Bezirksliga aufgestiegen war, haben wir am dritten Spieltag gegen den Aufstiegsfavoriten 1. FC Wülfrath gespielt. Das Spiel zuvor hatten wir gegen Schonnebeck II gewonnen, in der 90. Minute. Nun lief wieder die 90. Minute, es stand 1:1, wir hatten Einwurf. Wir hatten in der Mannschaft einen Spieler, der weit werfen konnte und den Ball in den Sechzehner geschmissen hat. Dort wurde er noch einmal verlängert und ich habe ihn auf Höhe des ersten Pfostens aus rund 15 Metern per Fallrückzieher in die kurze reingehauen. Vom Gefühl her war das mein schönstes Tor, zumal es gleichbedeutend mit dem Siegtor war, wir haben Wülfrath 2:1 besiegt. Und Treffer per Fallrückzieher wird man nicht so oft in seiner Karriere schießen.“ Maximilian Golz, Torjäger der Sportfreunde Niederwenigern

Foto: Funke Foto Services