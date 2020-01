Die SG Welper beweist beim Stadtpokalsieg bessere Nerven

Die Welperaner stürmten auf einander zu und sprangen jubelnd im Kreis auf und ab. Sie haben sich zum neuen Hattinger Stadtmeister gekürt, im Neunmeterschießen gegen die Sportfreunde Niederwenigern. 3:1 hieß es am Ende, nachdem sich die Mannschaften in der regulären Spielzeit 1:1 getrennt hatten.

Das Finale war richtig flott, es ging teilweise hin und her. Die Teams mit den besten Kadern hatten sich für das Endspiel qualifiziert und zeigten dort auch ihre Qualität. Mit schnellen Pässen und temporeichen Angriffen war kein langes Abtasten angesagt, eher Vollgasfußball. Timm Esser prüfte Welpers etwas weiter vor seinem Tor stehenden Rückhalt Sven Möllerke dann zunächst aus der Distanz, ehe auf der anderen Seite das erste Tor fiel. Einen schnellen Pass schob Welpers Frederic Krawinkel unter SFN-Keeper Sebastian Behler zur Führung ins Tor.

Welperaner Anhang jubelt bei jeder gelungenen Aktion

Das Endspiel war sehr temporeich und umkämpft. Hier ist Welpres Max Claus (dunkles Trikot) im Zweikampf mit den Brüdern Niklas und Fabian Lümmer.

Der Welperaner Anhang jubelte, so wie danach im gesamten Spiel bei jedem guten Angriff oder einer Rettungsaktion. Und am Ende wurden die Sportfreunde dann sogar ausgepfiffen, von mehreren Stellen in der Halle aus, als die Wennischen auf Zeit spielten. Denn sie hatten noch den Ausgleich geschafft, Timm Esser traf nach einem Freistoß wenige Minuten vor Schluss. Die Welperaner hatten eine Zwei-Minuten-Strafe gegen Aykut Akyildiz bekommen und beendeten die reguläre Spielzeit in Unterzahl. Fabian Rapka rettete noch auf der Linie für Niederwenigern per Kopf einen Kopfball von Welpers Hakan Abanoz. Niederwenigern agierte vorne teilweise zu hektisch, Welper vor dem Tor zu unübersichtlich. Es ging also ins Neunmeterschießen.

Esser, der seine Mannschaft durch den Ausgleichstreffer noch in das Entscheidungsschießen gerettet hatte, trat als Erster für die Sportfreunde an. Er schoss rechts neben das Tor. Im Gegenzug traf Sidney Rast gegen seinen Ex-Verein. Danach zeichnete sich Möllerke aus, als er den Schuss von David Moreno parierte. Weil Kai Vogel für Welper traf, war das Spiel entschieden.

Zweiter Pokal für die SG Welper

Nach dem WAZ-Pokal in der vergangenen Woche hat die SG Welper nun also noch einmal einen Pokal gewonnen. Zuletzt war sie 2017 Sieger in Hattingen. „Es war ein gutes Finale, in der Halle war noch einmal richtig Stimmung. Es hat Spaß gemacht, den beiden Mannschaften zu zugucken. Letztlich haben wir verdient gewonnen. Wir haben eine talentierte Hallentruppe. Die Jungs hatten viel Spaß, das war wie in Sprockhövel das Geheimrezept“, sagte SG-Trainer Seung-Man Hong.

Sein Gegenüber, Jürgen Margref, bemerkte ebenfalls das „Feuer im Spiel“. „Wir haben ein gutes Turnier gespielt und vor allem spielerisch überzeugt. In der letzten Minute hätten wir in Überzahl das entscheidende Tor erzielen müssen. Meine Anweisungen, andere Spieler für die Überzahlsituation auf das Feld zu schicken, kamen leider nicht durch. Letztlich waren wir die unglücklichere Mannschaft.“