Hattingen. Der Ex-Trainer kommt mit Ligakonkurrent TuS Heven nach Welper. Die Begegnung der Grün-Weißen gegen die Wittener hat aus mehreren Gründen Brisanz.

Spitzenspiele sind bei der Sportgemeinschaft Welper in der Fußball-Bezirksliga fast schon an der Tagesordnung. Diesmal steht das Duell mit dem TuS Heven (So., 14.30 Uhr) an und die Partie birgt aus mehreren Gründen Brisanz.