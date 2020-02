Die TG Hiddinghausen behauptet die Tabellenführung

Die Herren der TG Hiddinghausen haben in der Tennis-Kreisliga den nächsten Sieg eingefahren. Gegen Verfolger SU Annen siegte die Mannschaft um Topspieler Barnet Meißner 5:1.

Deutliche Doppelsiege bringen die Entscheidung

Durch glatte Einzelsiege von Johannes Tewes, Matthias Tewes und Barnet Meißner führten die Hiddinghausener vor den Doppeln bereits mit 3:1. Und in den Doppeln behielten sie die Nerven und kamen zu zwei weiteren recht ungefährdeten Erfolgen. Für die TGH war dies der dritte Sieg im dritten Spiel. Behalten sie Sprockhöveler ihre weiße Weste, steigen sie am Ende der Saison in die Bezirksliga auf.

Weiter geht es für die Hiddinghausener am 8. März gegen den TC Grün-Weiß Westerholt. Die Westerholter rückten am Wochenende auf Rang zwei vor. Es steht also erneut ein Spitzenspiel an.