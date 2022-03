Die TSG Sprockhövel sendet starkes Zeichen für den Frieden

Sprockhövel. Es war geplant, ein Symbol in der Größe des Mittelkreises zu zeigen. Doch dann kamen noch viel mehr Personen als gedacht zur TSG Sprockhövel.

Ein starkes Zeichen setzte die TSG Sprockhövel am vergangenen Sonntag. In der Baumhof Arena versammelten sich rund 350 Personen, um mit Kerzen und Taschenlampen ein Friedens-Symbol zu formen und in Zeiten des Krieges in der Ukraine für eine gewaltfreie Welt einzutreten.

Eigentlich war geplant, das Symbol im Mittelkreis zu zeigen, weil aber so viele Menschen teilnehmen wollten, wurde es spontan vergrößert.

TSG Sprockhövel sammelte auch Spenden für die Flüchtlingshilfe

Über die eigene Facebook-Seite hatte zunächst die Jugendabteilung der TSG dazu aufgerufen, an der Aktion teilzunehmen.

„Gerade jetzt in diesen Zeiten müssen wir als Gesellschaft ein Zeichen setzen und als Sportgemeinschaft können wir da vorangehen! Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme: Gemeinsam für Frieden und gegen jegliche Form von Krieg!“, heißt es auf der Seite.

Zusätzlich zur Aktion wurden Geldspenden zugunsten der Flüchtlingshilfe Sprockhövel gesammelt.

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel gibt es hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hattingen Sprockhövel