DJK Westfalia Welper: Damen und A-Jugend sind gefordert

Die Damen der DJK Westfalia Welper brauchen weiterhin Punkte in der Bezirksliga. Am Samstag fahren sie zum SV Teutonia Riemke II (Anwurf: 15.40 Uhr). „Es kein einfaches, aber ein richtungsweisendes Spiel, um nochmal ein paar Punkte auf unsere Habenseite zu holen“, betont Trainer Hendrik Gerlitzki.

Der Verein, die Mannschaft und er selbst wissen um den Stellenwert der Begegnung. Sollte die DJK gewinnen, überholt sie den Gegner in der Tabelle. Die Personallage habe sich entspannt, da zwei Zugänge aus einer Handballpause zum Kader gestoßen sind: Delina Grgovic (zuletzt TSG Sprockhövel) und Jadidja Corell (zuletzt SG Essen-Überruhr).

A-Jugend hat Personalnot

Auch die A-Jugend der DJK Welper ist im Einsatz, am Sonntag (18 Uhr) empfängt sie in der Bezirkssonderliga die DJK Ewaldi Aplerbeck. Trainer Dominik Braunheim hat etwas Personalnot, möchte auf ein paar B-Jugendliche zurückgreifen, die vorher ebenfalls spielen. „Wir versuchen es so aufzufangen, das gemeinsame Training unter der Woche war gut. Es wird in Dortmund schwierig, aber ich bin guter Dinge“, sagte Braunheim.