DJK Westfalia Welper II: Dennis Galbas fordert Zusammenhalt

Es wird ernst für die Reserve der DJK Westfalia Welper II: sie im letzten Spiel in 2019 zum Punkten verdammt. Denn der Tabellenletzte will unbedingt die rote Laterne abgeben. Im Heimspiel gegen den Drittletzten, den SV Westerholt, sieht Trainer Dennis Galbas eine Chance. Anwurf ist am Sonntag um 18 Uhr in der Halle Marxstraße.

„Ich erwarte absoluten Abstiegskampf, wir müssen alles in das Spiel reinwerfen, um zwei Punkte in Welper zu behalten“, betont Galbas, der mit einer umkämpften Partie rechnet. Positiv ist, dass ihm wahrscheinlich alle Spieler aus dem Kader zur Verfügung stehen werden. „Wichtig ist es, dass wir in unserem Rhythmus bleiben und die richtige Einstellung an den Tag legen“, fordert der DJK-Trainer. Seine Mannschaft hat bislang die meisten Gegentore in der Kreisliga bekommen (323) und steht mit nur 3:17 Punkten am Ende der Tabelle.

Grundstrukturen müssen 60 Minuten lang stimmen

Galbas hofft nicht nur, dass sein Team über die gesamten 60 Minuten die Grundstrukturen auf das Feld bringt, sondern auch, dass die Halle voll ist: „Nur gemeinsam kommen wir aus der Situation raus und können unsere Lage verbessern.“