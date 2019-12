DJK Westfalia Welper II taumelt dem Abstieg entgegen

Die DJK Westfalia Welper II taumelt dem Abstieg aus der Handball-Kreisliga entgegen. Auch gegen den SV Westerholt II setzte es für die Mannschaft von Trainer Dennis Galbas eine Niederlage. Diesmal verlor die DJK mit 19:30.

DJK-Abwehr steht zunächst stabil

In Hälfte eins verlief das Spiel ausgeglichen, in der Abwehr standen die Gastgeber gut, allerdings trafen die Welperaner zu wenig ins gegnerische Tor. Durchgang zwei entwickelte sich wie so häufig in dieser Spielzeit, Welper versuchte viel, aber es klappte immer weniger. Man sei in alte Grundmuster zurückgefallen, so Westfalia-Trainer Dennis Galbas.

Trainer Galbas nimmt die A-Jugendlichen in Schutz

Ist mit der aktuellen Situation nicht einverstanden: Welpers Trainer Dennis Galbas. Foto: Biene Hagel / Biene Hagel / Funke Foto Services

Wieder einmal musste die Welperaner Zweitvertretung auf einige A-Jugendliche zurückgreifen. Die Leihspieler nahm Dennis Galbas nach dem Spiel in Schutz. „Die A-Jugendlichen bestreiten derzeit mehrere Spiele pro Woche. Sie müssen bei uns viel Verantwortung tragen, die sie eigentlich nicht tragen sollten. Unsere Jugendspieler müssen entlastet werden“

Welperaner stecken in einer tiefen Krise

Zu viele Spieler im Seniorenbereich scheuten sich allerdings in der schwierigen Situation Verantwortung zu übernehmen, so Dennis Galbas. Das müsse sich schnellstmöglich ändern, nur dann könne man die nötigen Punkte einfahren. Bislang sammelte die DJK nur einen Sieg und ein Remis ein.

DJK Westf. Welper - SV Westerholt II 19:30

DJK: Jäger, Wanders; Kothe-Marxmeier (5/2), Filter, Porbeck, Dreinhöfer, Buchmüller (3),Kryst (3), Bauer, J. Gotthelf (1), Witt (4), Mühle, Striebeck (3).