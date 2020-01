DJK Westfalia Welper steht vor den Wochen der Wahrheit

Nach zwei Heimsiegen gegen die beiden Letztplatzierten müssen die Handballer der DJK Westfalia Welper in der Bezirksliga an diesem Wochenende wieder auswärts ran. Die Welperaner sind beim FC Schalke 04 II zu Gast (Samstag, 17 Uhr).

Die Schalker (10.) sind tabellarisch drei Plätze hinter der DJK angesiedelt. Der Punkteabstand ist mit nur einem Zähler allerdings knapp. So treffen zwei Mannschaften auf Augenhöhe aufeinander. Die letzten Wochen verliefen für die Königsblauen durchaus erfolgreich. 6:2-Punkte aus den letzten vier Begegnungen lassen die Konkurrenz aufhorchen. „Die Mannschaft scheint sich inzwischen als echtes Team gefunden zu haben. Körperlich war Schalke uns ohnehin auch schon im Hinspiel (36:27 für DJK) überlegen. Wir müssen uns warm anziehen“, sagt DJK-Trainer Michael Wolf.

DJK Welper ist aus der Spur geraten

In Welper ist der aktuelle Leistungsstand nur ganz schwer einzuschätzen. Die Wolf-Sieben schien mit drei Niederlagen in Serie gewaltig aus der Spur geraten zu sein. Doch dann folgten die zwei wichtigen Heimsiege gegen die die SG Linden-Dahlhausen und den TuS Bommern II. Wie aussagekräftig diese sind, wird sich am Samstag gegen Schalke zeigen. Dann ist erkennbar, ob das Team zur notwendigen Konstanz gefunden hat, um in der zweiten Saisonhälfte noch in die Spitzengruppe vorzudringen.

Auch Michael Wolf sieht die Partie gegen den S04 als Standortbestimmung: „Am Samstag beginnen die Wochen der Wahrheit. In fünf Spieltagen wissen wir, in welche Richtung es für uns gehen wird. Entweder haben wir bis dahin den Anschluss nach oben gefunden oder müssen dann aufpassen, dass wir nicht noch unten reinrutschen“, so der Coach.

Nils Pradtke soll wieder in den Kader rücken

Personell kann Wolf überwiegend auf den Kader der Vorwoche zurückgreifen. Nils Pradtke soll aber wieder mit dabei sein. Dagegen wird David Rehbein noch weiter fehlen. Ebenso Torwart André Bauer. Der Keeper hat sich eine Knieverletzung zugezogen und wird vorerst ausfallen.