Hattingen. In der Handball-Kreisliga ist der TuS Hattingen III beim PSV Recklinghausen zu Gast. Coach Benjamin Erlenbruch gehen allerdings die Spieler aus.

Drittes Team des TuS Hattingen mit großen Personalsorgen

In den letzten Stunden vor der nächsten Partie seiner Mannschaft in der Handball-Kreisliga hat Spielertrainer Benjamin Erlenbruch das Handy immer griffbereit. Er muss irgendwie noch ein Mannschaft auf die Beine stellen, denn der TuS Hattingen III ist am Samstag, 19.30 Uhr, beim PSV Recklinghausen zu Gast.

PSV Recklinghausen im Tabellenkeller

Die Gastgeber rangieren derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die TuSler stehen punktgleich mit Ruhrbogen auf Platz sechs. Trotzdem will Erlenbruch nichts von einer Favoritenrolle wissen. „So lange wir keine Mannschaft beisammen haben, ist immer der Gegner Favorit. Egal, wer das ist.“

Eine Absage nach der anderen trudelte am Tag vor der Begegnung beim Spielertrainer ein. „Momentan ist echt der Wurm drin. Grippe, Magen-Darm, berufliche Termine. Eigentlich haben wir mit 20 Leuten einen großen Kader, aber es sind derzeit wirklich viele nicht einsatzbereit“, so Erlenbruch.

Besonders der Termin am Samstagabend sei problematisch. Dennoch ist der spielende Coach des TuS Hattingen III optimistisch, dass er eine Mannschaft zusammenbekommt.