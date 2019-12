Eduard Schneider trifft und verlässt Hiddinghausen

Der Hiddinghauser FV verabschiedete sich siegreich in die Winterpause. 3:2 besiegte die Mannschaft von Trainer Frank Dichtiar Boele-Kabel in einem beidseitig schwachem Fußballspiel.

„Es war eines der schwächsten Spiele, seitdem ich Trainer bin“, sagte Dichtiar. Seine Elf machte viele taktische Fehler, war in der Defensive zu wenig aggressiv. „Aber ich bin froh, dass wir gewonnen haben“, so der Trainer. Den Siegtreffer erzielte Eduard Schneider per Kopf in seinem umzugsbedingt letzten Spiel für den HFV. „Sein Abgang tut mir richtig weh. Ihn kann ich nicht ersetzen. Er kann überall spielen und wird uns ungemein fehlen“ , so Dichtiar.

So haben sie gespielt

SV Boele-Kabel – Hiddinghauser FV 2:3

Tore: 1:0 (43.), 1:1 Antonio Exposito (55.), 1:2 Dennis Popp (70.), 2:2 (80.), 2:3 Eduard Schneider (85.)

HFV: Böker, Ostermann (46. Popp), Schebesta, Exposito, Schneider, Arndt (70. Buchmüller), Baum, Wessel (75. Lohrmann), Dzikowski (46. Araar), Adamietz, Hoppe.