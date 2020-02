EGV Hattingen hat gegen Rot-Weiß Stiepel nichts zu melden

Hattingen. Dem Schlusslicht aus Hattingen gelingt gegen die Bochumer kein einziger Punktgewinn. Der Abstieg aus der Liga ist so kaum noch zu vermeiden.

Der EGV Hattingen nahm am vergangenen Wochenende einmal mehr eine deutliche Niederlage hin Der RW Stiepel machte beim 9:0 kurzen Prozess.

Lediglich in den Doppeln konnten Oliver Wagner und Matthias Knoll ihre Kontrahenten in den fünften Satz zwingen, der dann allerdings verloren ging. In den Einzeln sah es nicht besser aus.

Das mittlere Paarkreuz sendet ein Lebenszeichen

Einzig das mittlere Paarkreuz sendete mal ein Lebenszeichen. Jakob Orschulik und Matthias Knoll schafften es immerhin in den vierten Satz, bevor die Bochumer das Spiel beendeten. In der Tabelle bleiben die Hattinger so weiter auf dem letzten Platz.

RW Stiepel - EGV Hattingen 9:0

Doppel: G.Severins/Boosmann 0:3, Wagner/Knoll 2:3, Orschulik/Hildermann 1:3.

Einzel: G.Severins 0:3, Wagner 0:3, Orschulik 1:3, Knoll 1:3, Boosmann 0:3, Knoll 0:3.