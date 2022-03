Eine kleine Restchance bleibt dem TC Ludwigstal doch noch

Karsten Hoff und die Herren 40 des TC Ludwigstal treffen in der Tennis-Ruhr-Lippe-Liga auf den TC Kirchhörde.

Hattingen. In der Ruhr-Lippe-Liga stehen die letzten Spiele für den TC Ludwigstal und die TG Hiddinghausen an – mit unterschiedlichen Voraussetzungen.

Am letzten Spieltag der Tennis-Ruhr-Lippe-Liga, haben die Herren 40 des TC Ludwigstal noch einmal Heimrecht. Die Hattinger empfangen am Samstag den TC Kirchhörde zum Saisonkehraus (14 Uhr, Am Büchsenschütz). Auch die Herren 40 der TG Hiddinghausen spielen zu Hause.

TC Ludwigstal glaubt nicht wirklich an eine Überraschung

Für die Ludwigstaler nähert sich eine gute Wintersaison dem Ende. Das Team rangiert in seiner 7er Gruppe aktuell mit 7:3-Punkten auf dem zweiten Platz, einen Zähler vor dem TC Blau-Weiß Castrop 06 und einen hinter Spitzenreiter TC Eintracht Dortmund II.

Mit einem Sieg wäre der zweite Rang in der Endabrechnung gesichert. Der Sprung an die Tabellenspitze dürfte dagegen auch im Falle eines Sieges gegen den Fünften TC Kirchhörde II eher theoretischer Natur sein.

Die Dortmunder, die schon das direkte Duell gegen den TCL glatt mit 6:0 gewonnen haben, werden sich aller Voraussicht nach zu Hause gegen das noch punktlose Schlusslicht TV Deiringsen keine Blöße geben und die Meisterschaft endgültig klar machen. So sieht es auch TCL-Kapitän Karsten Hoff. „Dortmund wird sicherlich gewinnen und in die Verbandsliga aufsteigen, denn da gehören sie auch hin“, so Hoff.

TG Hiddinghausen möchte sich vernünftig verabschieden

Die Herren 40 der TG Hiddinghausen möchten sich gerne mit ihrem ersten Saisonerfolg aus der Bezirksliga verabschieden. Der bisher noch sieglose Tabellenletzte trifft am letzten Spieltag an der Albringhauser Straße auf den Vorletzten TC Bochum-Süd (Samstag, 17 Uhr), der wie auch die TGH bislang noch nicht über ein Unentschieden hinauskam. Aber auch der Sieger dieses Duells kann den Abstieg nicht mehr verhindern.

Herren 50 des TC Ludwigstal beendet eine enttäuschende Saison

Am letzten Spieltag der Tennis-Bezirksligasaison stehen die Herren 50 des TC Ludwigstal vor einer kaum lösbaren Aufgabe. Die TCL-Senioren reisen zum ungeschlagenen Ligaprimus ATV Dorstfeld. Spielbeginn ist am Sonntag um 13 Uhr.

Der ATV Dorstfeld hat mit einer Ausnahme alle Spiele gewonnen. Lediglich gegen die TG Rot-Weiß Hattingen reichte es nur zu einem 3:3. Gegen den bereits als Absteiger feststehenden TC Ludwigstal wollen die Dorstfelder nun endgültig ihr Meisterstück abliefern. Der TCL blieb bisher in allen sechs Begegnungen sieglos. Mehr als zwei Unentschieden sprangen für das Team um Mannschaftsführer Dirk Sauer nicht heraus.

TG Rot-Weiß Hattingen hat die Favoritenrolle inne

Die Herren 50 der TG Rot-Weiß Hattingen möchten ihre Bezirksligaspielzeit gerne mit einem Sieg beenden. Die Chancen dazu stehen gut. Die Rot-Weißen gehen als Favorit in das Saisonfinale gegen den Tabellenvierten TC Emschertal (Sa. 14 Uhr, Waldstraße). Den Spitzenreiter ATV Dorstfeld (11:1-Punkte) können die aktuell auf dem dritten Platz rangierenden Hattinger (9:3) allerdings nicht mehr stürzen.

Der Rückstand ist durch die Corona-bedingte Absage mit der 0:6-Wertung gegen den TC Kamen-Methler zu groß. Um noch Zweiter zu werden, müssen die Rot-Weißen zudem auf einen Ausrutscher vom TC Kamen-Methler (9:3) hoffen, der zweimal die Punkte kampflos zugesprochen bekam. „Daran können wir ja nichts ändern. Wir haben eine gute Saison gespielt und wollen mit unserer bestmöglichen Mannschaft versuchen, auf dem Platz weiterhin ungeschlagen zu bleiben“, sagte Rot-Weiß-Spieler Jörg Dülberg.

