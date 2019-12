Erneuter Punkt gegen TuRu bleibt bei Niederwenigern aus

Es bleibt bei einem Punkt für die Sportfreunde Niederwenigern. Die Wiederholung, ein Unentschieden gegen TuRu Düsseldorf, ist im Rückspiel ausgeblieben. Nach einem Spiel auf Augenhöhe, in dem die Sportfreunde ebenfalls Chancen hatten, verloren sie knapp mit 0:1.

„Es war ein komplett ausgeglichenes Spiel“, bewertete SFN-Trainer Jürgen Margref die Partie in der Landeshauptstadt. In der hätten die Wennischen schon früh in Führung gehen können, doch Timm Esser verschoss einen Elfmeter, den zuvor Florian Machtemes in einem Eins-gegen-eins herausgeholt hatte. Danach gab es hier wie dort Möglichkeiten, das erste Tor zu schießen. Für die Sportfreunde war es Machtemes, der kurz vor der Halbzeit von links nach innen zog, sein Schuss aber das obere Toreck knapp verfehlte.

Gegentor fällt nach Angriff aus dem Zentrum

In der zweiten Halbzeit passierte es dann. Die Düsseldorfer verfehlten bei einem Schuss zunächst genauso das Tor, über einen flüssigen Angriff aus der Zentrale heraus trafen sie dann aber kurz darauf. Aus der Bewegung heraus löste sich ein Gegner und überwand Sebastian Behler im SFN-Kasten. Die Gegner hatten dann noch weitere Versuche, zweimal aus der Distanz und versuchten es nach Kontern.

Nachdem Steffen Köfler sich im Strafraum der Gäste in einer Wennischen Druck-Situation einen Ball erlief und ihn gedankenschnell vor das Tor brachte, kam David Moreno einen Schritt zu spät. In dieser Szene wurde Köfler am Fuß getroffen, der Elfmeterpfiff blieb aber aus. Danach sah Margref noch zwei elfmeterwürdige Fouls am nach langer Fehlzeit wieder einsatzfähigen Simon Bukowski. In einem Zweikampf hätte es durchaus nochmal einen Versuch vom Punkt aus geben können. „Aber wir haben scheinbar nicht die Lobby, dass wir mehr als einen Elfmeter kriegen“, so Margref.

Rechte Seite der Wennischen bleibt blass

Er spricht nach wie vor von fehlendem Glück, was seine Truppe hat. Womöglich hätte das Spiel auch anders verlaufen können, wenn der Elfmeter von Esser den weg ins Tor gefunden hätte. Doch das zählt am Ende nicht. „Wir stehen wieder mit leeren Händen da“, bedauerte der Trainer. Seine rechte Seite mit Frederick Gipper und dem früh eingewechselten Paul Beyer kam diesmal nicht so richtig in Fahrt. Malte Eckert probierte es dafür einfach mal direkt aus der zweiten Reihe, als die Gelegenheit da war. Sein Schuss wurde allerdings geblockt.

TuRu Düsseldorf – SF Niederwenigern 1:0

Tor: 1:0 (57.).

SFN: Behler, Eckert (70. Bukowski), Stahl, Schütte (79. Ouahaalou), N. Lümmer, Machtemes, Moreno (76. Kisin), Esser, F. Lümmer (22. Beyer), Gipper, Köfler.