Erste Mannschaft des VfL Winz-Baak unverändert

Die Landesliga-Mannschaft des VfL Winz-Baak hat sich über den Winter nicht verändert. Sie bleibt in ihrer Konstellation bestehen und spielt weiter mit um den Aufstieg in die Verbandsliga, was das Ziel ist.

Aktuell ist der VfL Z weiter in der Liga. Der Erste steigt direkt auf, der Zweite spielt in der Aufstiegsrelegation mit.