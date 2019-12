Fußball-Experte Sprenger hat bei Hedefspor wenig Hoffnung

Rainer Sprenger hat viele Jahre lang als Trainer in den heimischen Ligen gearbeitet. Nachdem er eine ganze Weile lang beim TuS Blankenstein war, wechselte er zur zweiten Mannschaft der TSG Sprockhövel. Dort schied er nach Absprache im vergangenen Sommer aus, verfolgt aber intensiv das Geschehen in den heimischen Kreisligen. Wir haben mit ihm einen Blick auf die Teams geworfen.

TuS Blankenstein

Kreisliga A Bochum, Platz 15. „Ich habe Blankenstein in dieser Saison häufiger gesehen. Vor der Saison haben viele gute Spieler wie Ugur Aydin, Serkan Kurtboz und Levent Dalgic den Verein verlassen. Und die Spieler haben ein sportliches Loch hinterlassen, das nicht gefüllt worden ist. Es war vielleicht etwas blauäugig nur auf die A-Jugendlichen zu vertrauen. Die Jungs können die verloren-gegangene Qualität nicht einfach ersetzen.

Fußball-Experte Rainer Sprenger war selbst Trainer beim TuS Blankenstein und später bei der TSG Sprockhövel II. Foto: Volker Speckenwirth / Funke Foto Services

Moritz Endtner und Torhüter Aaron Albrecht sind wirklich gut und haben Potential, aber man hätte wohl mehr investieren müssen. Jetzt braucht es für die Rückrunde eine gute Vorbereitung und dann muss die Mannschaft zu hundert Prozent da sein, um den Abstieg noch abzuwenden. Mit einer kleinen Serie wäre man ja schnell in Schlagdistanz.“

Hedefspor Hattingen

Kreisliga A Bochum, Platz 16. „Dass es für Hedefspor schwierig werden würde, war nach den vielen Abgängen und dem kompletten Umbruch klar. Vor dem letzten Spiel gegen den Türkischen SV hatte man wohl gehofft, mit einem Dreier einen Motivationsschub zu bekommen, doch das ist schief gegangen.

Mit Orhan Yigit bekommt die Mannschaft jetzt einen richtig guten Fußballer dazu. Wenn er fit ist, wird er dem Team sehr weiterhelfen. Aber er alleine wird den Abstieg auch nicht verhindern können. Für Hedefspor wird es extrem schwierig.“

TuS Hattingen II

Kreisliga A Bochum, Platz zwölf. „Nachdem die Hattinger die personellen Schwierigkeiten am Anfang der Saison überwunden hatten, lief es eine Zeit lang ja sogar ganz gut. Ich hab den TuS gegen Blankenstein gesehen und da hat man schon gesehen, dass so ein Spieler wie Tim Wasserloos den Unterschied ausmachen kann. Wenn er in der zweiten Mannschaft bleibt, dann wird der Klassenerhalt einfacher zu erreichen sein.

Als Außenstehender kommen mir nur die beiden 0:10-Niederlagen komisch vor. Das sollte in der Kreisliga A eigentlich nicht vorkommen. Das gibt in der Außendarstellung immer ein schlechtes Bild ab.“

SF Niederwenigern II

Kreisliga A Essen, Platz fünf. „Niederwenigern hat eine richtig gute Kreisliga-A-Mannschaft. Das ist eine sehr ambitionierte Truppe. Und die Kameradschaft ist in dem Verein ohnehin immer sehr gut ausgeprägt. Das Team hätte sicherlich auch mal die Chance, ganz oben in der Liga anzugreifen. Die Perspektiven sind auf jeden Fall gut.“

SuS Niederbonsfeld

Kreisliga A Essen, Platz elf. „Den SuS kann ich nur aus der Ferne bewerten, aber so wie ich das mitbekomme, wird der Verein grundsolide geführt. Tabellarisch könnte es sicherlich besser aussehen. Dennoch werden die Bonsfelder nichts mit dem Abstieg zu tun haben und eine sichere Saison spielen. Vielleicht geht es ja in der nächsten Saison wieder etwas nach oben.“