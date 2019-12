Gute Prognosen von Fußball-Experte für Hattingen/Sprockhövel

Die Hinserie im Fußball ist vorbei, die heimischen Sportler genießen die Winterpause. Bevor der Ball schon wieder in der Halle rollt, haben wir gemeinsam mit dem Fußball-Experten und der Trainer-Legende aus Hattingen, Hansi Wagner, auf die erste Saisonhälfte zurückgeblickt. Er schaut sie viele Spiele auf den Plätzen an. In den beiden Oberligen herrscht Abstiegskampf. Doch Wagner ist zuversichtlich. Zwei heimischen Teams traut er den Aufstieg zu.

TSG Sprockhövel

Oberliga Westfalen, Platz 15. „Wie fast in jedem Jahr musste Trainer Andrius Balaika mit einer neu formierten Mannschaft ins Rennen gehen. Es scheint aber eine Spezialität des Trainers zu sein, eine schlagfeste Truppe zusammenzustellen.

Hansi Wagner ist auf vielen Fußballplätzen in Hattingen und Sprockhövel unterwegs und gibt in der Winterpause seine Prognose ab. Foto: Michael Korte / Funke Foto Services

Aus zehn Spielen holte sie 15 Punkte, nach 17 Spielen hatte sie dann aber nur 18 Punkte. Das ist verdammt wenig zum Abschluss der Hinrunde gewesen. Oft hat die TSG nachher im Verlaufe der Saison noch aufgeholt, nachdem sie nicht so gut gestartet war. Diesmal lief es andersherum. Dazu kamen noch ein paar Verletzte, die teilweise gespielt haben. Da sieht man dann, was dabei rauskommt.

Was über die Jahre in Sprockhövel läuft, ist aber gut, die Jugendarbeit ist super, wenn man sieht, wo die Mannschaften stehen. Und in der Vergangenheit hatte die TSG auch in der Rückrunde noch einen Lauf. Ich denke, das wird diese Saison ebenfalls wieder gelingen, Sprockhövel wird die Oberliga halten.“

Sportfreunde Niederwenigern

Oberliga Niederrhein, Platz 18. „Ab und zu taten mir die Sportfreunde richtig leid, wenn ich die Spiele gesehen habe. Man kann daher hurra sagen, dass es vor Weihnachten mit dem ersten Sieg geklappt hat.

Es ist erstaunlich, mit wie viel Ruhe der Verein weitergearbeitet hat, nachdem er lange Zeit nur bei dem einen Punkt aus dem Auftaktspiel stand. Ich habe allgemein Hochachtung davor, wie in Niederwenigern gearbeitet wird. Und es kommen im Schnitt immer noch mehr als 200 Zuschauer zum Platz. Wo hat man das woanders in der Größenordnung des Vereins? Das Trainerteam hat mit seinem bisherigen Erfolgscoach Jürgen Margref einen großen Anteil daran, die Stimmung ist gut.

Die Sportfreunde Niederwenigern holen ersten Oberliga-Sieg 1 / 13 Die Sportfreunde Niederwenigern holen ersten Oberliga-Sieg Erlösung nach 19 Spieltagen: Mit viel Kampf und Einsatz gibt's im Kellerduell gegen den SC Velbert einen 3:2-Sieg und zum ersten Mal drei Punkte. Foto: Walter Fischer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 13 Die Sportfreunde Niederwenigern holen ersten Oberliga-Sieg Erlösung nach 19 Spieltagen: Mit viel Kampf und Einsatz gibt's im Kellerduell gegen den SC Velbert einen 3:2-Sieg und zum ersten Mal drei Punkte. Foto: Walter Fischer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 13 Die Sportfreunde Niederwenigern holen ersten Oberliga-Sieg Erlösung nach 19 Spieltagen: Mit viel Kampf und Einsatz gibt's im Kellerduell gegen den SC Velbert einen 3:2-Sieg und zum ersten Mal drei Punkte. Foto: Walter Fischer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 13 Die Sportfreunde Niederwenigern holen ersten Oberliga-Sieg Erlösung nach 19 Spieltagen: Mit viel Kampf und Einsatz gibt's im Kellerduell gegen den SC Velbert einen 3:2-Sieg und zum ersten Mal drei Punkte. Foto: Walter Fischer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 13 Die Sportfreunde Niederwenigern holen ersten Oberliga-Sieg Erlösung nach 19 Spieltagen: Mit viel Kampf und Einsatz gibt's im Kellerduell gegen den SC Velbert einen 3:2-Sieg und zum ersten Mal drei Punkte. Foto: Walter Fischer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 13 Die Sportfreunde Niederwenigern holen ersten Oberliga-Sieg Erlösung nach 19 Spieltagen: Mit viel Kampf und Einsatz gibt's im Kellerduell gegen den SC Velbert einen 3:2-Sieg und zum ersten Mal drei Punkte. Foto: Walter Fischer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 13 Die Sportfreunde Niederwenigern holen ersten Oberliga-Sieg Erlösung nach 19 Spieltagen: Mit viel Kampf und Einsatz gibt's im Kellerduell gegen den SC Velbert einen 3:2-Sieg und zum ersten Mal drei Punkte. Foto: Walter Fischer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 13 Die Sportfreunde Niederwenigern holen ersten Oberliga-Sieg Erlösung nach 19 Spieltagen: Mit viel Kampf und Einsatz gibt's im Kellerduell gegen den SC Velbert einen 3:2-Sieg und zum ersten Mal drei Punkte. Foto: Walter Fischer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 13 Die Sportfreunde Niederwenigern holen ersten Oberliga-Sieg Erlösung nach 19 Spieltagen: Mit viel Kampf und Einsatz gibt's im Kellerduell gegen den SC Velbert einen 3:2-Sieg und zum ersten Mal drei Punkte. Foto: Walter Fischer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 13 Die Sportfreunde Niederwenigern holen ersten Oberliga-Sieg Erlösung nach 19 Spieltagen: Mit viel Kampf und Einsatz gibt's im Kellerduell gegen den SC Velbert einen 3:2-Sieg und zum ersten Mal drei Punkte. Foto: Walter Fischer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 13 Die Sportfreunde Niederwenigern holen ersten Oberliga-Sieg Erlösung nach 19 Spieltagen: Mit viel Kampf und Einsatz gibt's im Kellerduell gegen den SC Velbert einen 3:2-Sieg und zum ersten Mal drei Punkte. Foto: Walter Fischer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 13 Die Sportfreunde Niederwenigern holen ersten Oberliga-Sieg Erlösung nach 19 Spieltagen: Mit viel Kampf und Einsatz gibt's im Kellerduell gegen den SC Velbert einen 3:2-Sieg und zum ersten Mal drei Punkte. Foto: Walter Fischer Stimmen Sie ab 1 Bewertung

13 / 13 Die Sportfreunde Niederwenigern holen ersten Oberliga-Sieg Erlösung nach 19 Spieltagen: Mit viel Kampf und Einsatz gibt's im Kellerduell gegen den SC Velbert einen 3:2-Sieg und zum ersten Mal drei Punkte. Foto: Walter Fischer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Wenn man sich den Fußball in Niederwenigern anschaut, ist das etwas für das Herz. Es ist auch ein besonderes Gen, was die Sportfreunde haben. Sie lassen sich außerdem von nichts abschrecken und waren in den Spielen gegen die vermeintlich stärkeren Mannschaft immer nah dran. Schade, dass ihnen gerade vorne die Durchschlagskraft fehlt. Das Spiel in die Spitze läuft nicht so gut. Vielleicht bringen die beiden Neuen, Dominik Enz und der Japaner Kento Wakamiya nun neuen Schwung.

Ich glaube, die Sportfreunde nehmen viel positive Energie mit in das neue Jahr. Die Spiele, die sie in der Hinserie noch knapp verloren haben, werden sie nun auch in Siege umwandeln. 20 Punkte Abstand zum rettenden Ufer sind aber natürlich eine Ansage. Wären manche Spiele nicht unglücklich gelaufen, wären es nun vielleicht nur zehn Punkte Rückstand. Es wird sehr schwer werden. Vielleicht schaffen es die Sportfreunde auf Platz 15, ein Verein wird insolvent und der drittletzte Platz reicht zur Rettung.“

SC Obersprockhövel

Landesliga, Platz vier. „Nach dem erneuten Scheitern, den Aufstieg in die Westfalenliga zu schaffen, kam mit Markus Dönninghaus für kurze Zeit ein neuer Trainer, der sich in der Sauerlandgruppe auskennt. Leider hat der SCO in einigen Spielen unnötig Punkte liegen lassen.

Im Spitzenspiel gegen Hagen 11 zeigten Dustin Najdanovic (r.) und der SC Obersprockhövel eine gute Leistung. Foto: Walter Fischer / Funke Foto Services GmbH

Manchmal dachte man eigentlich, sie würden alle Gegner weghauen. Beim Top-Spiel gegen den bis dahin unbesiegten Tabellenführer Hagen 11 ließ der SCO den Gegnern nicht den Hauch einer Chance. Da sah richtig gut aus, ich war vor Ort. Unverständlicherweise gab es aber dann wieder eine Wende und den Rückstand nach oben.

Obersprockhövel muss nun das Spiel gegen Hagen als Maßstab nehmen und gegen alle Mannschaften so spielen, um eine Serie zu starten. Oben drin wird es sonst eng, es muss Konstanz rein. Vielleicht holt der Verein noch einen Stürmer, denn ein Torjäger hat lange gefehlt, als Moritz Schrepping verletzt war. Der Verein ist sehr gut aufgestellt, der Vorstand engagiert. Mit einer Siegesserie sollte der Aufstieg nicht aus den Augen verloren gehen.

Und wenn der SC Obersprockhövel den Aufstieg im Sommer nicht schaffen sollte, dann spätestens nächstes Jahr mit dem neuen Trainer Robert Wasilweski.

SG Welper

Bezirksliga, Platz eins. „In Welper kommen wieder viele Ältere zum Platz, man freut sich über den Erfolg und einige Hochkaräter, die schon mal in der Regionalliga gespielt haben. Jeder hat mit einem Durchmarsch gerechnet, im Schnitt fallen viele Tore. Nach neun Spielen hatte Welper sechs Punkte Vorsprung, doch zuletzt ist das Selbstverständnis verloren gegangen.

Einige Spiele, die ich gesehen habe, waren eng. Auch das Derby gegen den TuS Hattingen, wo man nicht das Gefühl hatte, dass die SG gewinnen wird. Es lief spielerisch zeitweise nicht so gut, obwohl es überragende Spieler gibt. Der Kader ist ein Hammer für die Liga und mit ihm sollte der Aufstieg gelingen, wenn die Fähigkeiten auf das Feld gebracht werden. Wenn SW Wattenscheid aus dem Nachholspiel drei Punkte holt und Welper überholt, kann die Konkurrenz nochmal gefährlich werden.“

Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft 1 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

25 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

26 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

27 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

28 / 28 Derby zwischen TuS Hattingen under SG Welper hart umkämpft Mit einem Unentschieden endete das Derby in der Fußball-Bezirksliga am Sonntagnachmittag. Der TuS Hattingen und die SG Welper trennten sich 1:1. Foto: Biene Hagel Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

TuS Hattingen

Bezirksliga, Platz neun. „Durch viele Verletzte stand beim TuS oft nicht die beste Mannschaft auf dem Platz. Es lief nicht so, wie es sollte. Im Derby gegen Welper gab es mit einem Rumpfteam dann eine starke Leistung. Weiter nach oben zu klettern, ist schwierig. Wenn allerdings alle fit sind und es richtig gut läuft, hat der TuS eine richtig gute Mannschaft. Ein Mittelfeldplatz ist realistisch.

Positiv ist, dass einige Spieler aus der A-Jugend dabei sind, die gleichzeitig noch in der Jugend spielen können. A-Jugend-Coach David Arguelles-Sauret macht einen guten Job. Das ist positiv für den Seniorenbereich, den Jungs wird eine Perspektive gegeben. Ich denke, der TuS wird irgendwo zwischen Platz sechs und neun landen und mit dem Abstieg nicht zu tun haben.“