Hallenfußball: SF Niederwenigern und SuS doppelt gefordert

Essen. SuS Niederbonsfeld und die SF Niederwenigern spielen am 8. Januar bei der Hattinger Hallenstadtmeisterschaft – und einen Tag vorher woanders.

Nicht nur bei der Hattinger Hallenstadtmeisterschaft spielen der SuS Niederbonsfeld und die Sportfreunde Niederwenigern mit.

Auch bei der Essener Auswahl sind die Hattinger mit dabei, da sie zum Fußballkreis Essen und nicht zum Fußballkreis Bochum gehören.

SF Niederwenigern treffen auf den SC Frintrop

Die Sportfreunde Niederwenigern wurden dabei in die Gruppe 7 gelost und spielen gegen Bezirksligisten TuS Essen-West, den A-Ligisten SC Frintrop und die Essener SG 99/06, ebenfalls aus der Kreisliga A.

Los geht es für die Sportfreunde am 7. Januar in der Halle am Hallo (Ernestinenstraße 57) ab 13:36 Uhr. Ein Spiel dauert 15 Minuten.

SuS Niederbonsfeld bekommt es mit der SpVgg Steele zu tun

Der SuS Niederbonsfeld bekommt es in der Gruppe 8 mit dem Landesligisten SpVgg Steele, dem A-Ligisten FC Saloniki Essen und dem B-Ligisten Fortuna Bredeney zu tun. Der SuS spielt ebenfalls am 7. Januar ab 17:18 Uhr in der Halle am Hallo.

Aus beiden Gruppen kommen sowohl der Erste als auch der Zweite weiter. Die mögliche Zwischenrunde steht dann am 14. bzw. 15. Januar an. Insgesamt zieht sich das Turnier in Essen bis zum 22. Januar.

Am 8. Januar spielen Niederwenigern und Niederbonsfeld dann wie alle heimischen Senioren-Teams bei der Hattinger Hallenstadtmeisterschaft.

