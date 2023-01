Hattingen. Hier gibt es alle Infos, Spielpläne, Gruppen und Regeln zur Hallenstadtmeisterschaft Hattingen. Von den Alten Herren bis zu den Junioren.

Nach zwei Jahren Pause aufgrund der Corona-Pandemie sollen 2023 in Hattingen wieder Hallenfußball-Stadtmeisterschaften stattfinden

Es gibt zwei Senioren-Meisterschaften (Erst- und Reservemannschaften), drei Altherren-Turnier (Ü32, Ü40, Ü50) und insgesamt elf Jugendturniere vom 7. bis 29. Januar

In diesem Artikel finden Sie alle Infos und Termine sowie die Gruppenauslosung

Die Hattinger Fußball-Hallenstadtmeisterschaft findet Anfang des Jahres 2023 wieder statt. Bei den Senioren treffen in der Gruppe A mit dem TuS Hattingen, der SG Welper und den SF Niederwenigern gleich drei Mannschaften aufeinander, die auf dem Feld im überkreislichen Fußball zu Hause sind, in der Bezirks- oder Landesliga. Das verspricht schon viel Spannung in der Vorrunde, gute Chancen für die Kreisligisten in anderen Gruppen – und ein hartes Programm für die DJK Märkisch Hattingen, das vierte Team der Gruppe A.

Der TuS Blankenstein nimmt nicht am Wettbewerb der Erstmannschaften teil, da für Blankenstein nur noch die Zweite in der Kreisliga C im Spielbetrieb ist. Auch Hedefspor II nimmt nicht mehr am Spielbetrieb teil und spielt nicht bei den Reserveteams mit, Hedefspor III dagegen schon.

Die Regeln in der Halle

Das Tragen von Schienbeinschonern ist Pflicht, Schmuck ist abzunehmen (Tapen nicht erlaubt). Das Grätschen ist in der Halle verboten. Vor Beginn des ersten Spiels muss jede Mannschaft den Spielbericht Online im DFB-Net eingeben. Eine Spielermeldeliste mit Foto ist am Turniertag mitzuführen. Insgesamt können bis zu 15 Spieler gemeldet werden.

Es gibt keine Verlängerung. Sollten Teams nach der Gruppenphase punktgleich sein, entscheidet die Tordifferenz. Danach die geschossenen Tore, erst dann der direkte Vergleich. Sind dort die Teams immer noch gleichauf, erfolgt ein Entscheidungs-Neunmeterschießen mit jeweils drei Schützen pro Team.

Anstoß hat immer die im Turnierplan zuerst genannte Mannschaft und spielt aus Sicht der Tribüne von links nach rechts. Ein Spieler, der – ohne am laufenden Spiel beteiligt zu sein – während des Turniers sich eines Vergehens schuldig macht, das während des Spiels zu einem Feldverweis geführt hätte, ist von der weiteren Turnierteilnahme ausgeschlossen. Er gilt als des Feldes verwiesen. Eine Mannschaft besteht aus 4 Feldspielern und einem Torwart. Sie muss mindestens einen TW und zwei Feldspieler auf dem Spielfeld haben.

Das Auswechseln von Spielern (auch im laufenden Spiel möglich) darf nur im Bereich der Mittellinie erfolgen und wird von einem angesetzten Schiedsrichter überwacht. Dieser Schiedsrichter hat im Übrigen die Funktion eines Schiedsrichter-Assistenten und kann im Falle eines Foulspieles, etc. (z. B. hinter dem Rücken des leitenden Schiedsrichters) Meldung an den Spielleiter machen. Der im Spielbericht aufgeführte Trainer bzw. Mannschaftsverantwortliche ist auch für das Verhalten der Zuschauer verantwortlich

Hier sind die Gruppen der Erstmannschaften im Überblick:

Gruppe A: DJK Märkisch, TuS Hattingen, SF Niederwenigern, SG Welper (8. Januar).

13.15 Uhr: DJK Märkisch - TuS Hattingen

13.29 Uhr: SF Niederwenigern - SG Welper

14.11 Uhr: DJK Märkisch - SF Niederwenigern

14.25 Uhr: TuS Hattingen - SG Welper

15.07 Uhr: SG Welper - DJK Märkisch

15.21 Uhr: SF Niederwenigern - TuS Hattingen.

Gruppe B: SuS Niederbonsfeld, RSV Hattingen, VfL Winz-Baak (8. Januar).

13.43 Uhr: SuS Niederbonsfeld - RSV Hattingen

14.39 Uhr: SuS Niederbonsfeld - VfL Winz-Baak

15.35 Uhr: VfL Winz-Baak - RSV Hattingen.

Gruppe C: SG Hill, FC Sandzak, Hedefspor (8. Januar) .

. 13.57 Uhr: SG Hill Hattingen - FC Sandzak Hattingen

14.53 Uhr: SG Hill - Hedefspor Hattingen

15.49 Uhr: Hedefspor - FC Sandzak.

Der weitere Turnierverlauf (8. Januar):

16.15 Uhr Quali-Spiel Zusatzplatz 1 aus Runde 1 - Zusatzplatz 2 aus Runde 1

16.29 Uhr: Viertelfinale Platz 1 Gruppe C - Platz 3 Gruppe A

16.43 Uhr: Viertelfinale Platz 1 Gruppe B - Platz 2 Gruppe C

16.57 Uhr: Viertelfinale Platz 1 Gruppe A - Gewinner des Zusatzplatzes

17.11 Uhr: Viertelfinale Platz 2 Gruppe A - Platz 2 Gruppe B

17.40 Uhr: Halbfinale 1

17.54 Uhr: Halbfinale 2

18.20 Uhr: Spiel um Platz 3

18:34 Uhr: Finale

Die Gruppenauslosung der Reserveteams (Egon-Schmidt-Gedächtnisturnier):

Gruppe A : SF Niederwenigern II, TuS Hattingen II, SG Welper II, SuS Niederbonsfeld II (7. Januar)

12 Uhr: SF Niederwenigern II - TuS Hattingen II

12.14 Uhr: SG Welper II - SuS Niederbonsfeld II

12.56 Uhr: SF Niederwenigern II - SG Welper II

13.10 Uhr: TuS Hattingen II - SuS Niederbonsfeld II

13.52 Uhr: SuS Niederbonsfeld II - SF Niederwenigern II

14.06 Uhr: SG Welper II - TuS Hattingen II

Gruppe B: TuS Blankenstein II, DJK Märkisch II, SF Niederwenigern III (7. Januar) .

. 12.28 Uhr TuS Blankenstein II - DJK Märkisch Hattingen II

13.24 Uhr: TuS Blankenstein II - SF Niederwenigern III

14.20 Uhr: SF Niederwenigern III - DJK Märkisch Hattingen II.

Gruppe C: Hedefspor Hattingen III, FC Sandzak-Hattingen II, TuS Hattingen III. (7. Januar) :

: 12:42 Uhr Hedefspor III - Sandzak II

13.38 Uhr: Hedefspor III - TuS Hattingen III

14.34 Uhr: TuS Hattingen III - Sandzak II.

Der weitere Turnierverlauf (7. Januar):

15 Uhr: Zusatzplatz 1 aus Runde 1 - Zusatzplatz 2 aus Runde 1

15.14 Uhr: Viertelfinale Platz 1 Gruppe C - Platz 3 Gruppe A

15.28 Uhr: Viertelfinale Platz 1 Gruppe B - Platz 2 Gruppe C

15.42 Uhr: Platz 1 Gruppe A - Gewinner des Zusatzplatzes

15.56 Uhr: Platz 2 Gruppe A - Platz 2 Gruppe B

16.20 Uhr: Halbfinale 1

16.34 Uhr: Halbfinale 2

17 Uhr: Spiel um Platz 3

17.14 Uhr: Finale

Ü32-Turnier (14. Januar):

Gruppe A : Hedefspor, SG Blankenstein/Welper, RSV Hattingen, TuS Hattingen, VfL Winz-Baak

: Hedefspor, SG Blankenstein/Welper, RSV Hattingen, TuS Hattingen, VfL Winz-Baak Gruppe B : DJK Märkisch, FC Sandzak, SG Hill, SF Niederwenigern

: DJK Märkisch, FC Sandzak, SG Hill, SF Niederwenigern 12 Uhr: Hedefspor Hattingen - SG Blankenstein/Welper

12:14 Uhr: RSV Hattingen - TuS Hattingen

12:28 Uhr: DJK Märkisch Hattingen - FC Sandzak Hattingen

12:42 Uhr: VfL Winz-Baak - Hedefspor Hattingen

12:56 Uhr: SG Hill Hattingen - SF Niederwenigern

13:10 Uhr: SG Blankenstein/Welper - RSV Hattingen

13:24 Uhr: TuS Hattingen - VfL Winz-Baak

13:38 Uhr: DJK Märkisch Hattingen - SG Hill Hattingen

13:52 Uhr: FC Sandzak Hattingen - SF Niederwenigern

14:06 Uhr: Hedefspor Hattingen - RSV Hattingen

14:20 Uhr: SG Blankenstein/Welper - TuS Hattingen

14:34 Uhr: SF Niederwenigern - DJK Märkisch Hattingen

14:48 Uhr: RSV Hattingen - VfL Winz-Baak

15:02 Uhr: FC Sandzak-Hattingen - SG Hill Hattingen

15:16 Uhr: TuS Hattingen - Hedefspor Hattingen

15:30 Uhr: VfL Winz-Baak - SG Blankenstein/Welper

15:55 Uhr: Halbfinale 1

16:09 Uhr: Halbfinale 2

16:20 Uhr: Spiel um Platz 3 + 4

16:34 Uhr: Finale

Ü40-Turnier (15. Januar, Jeder-gegen-Jeden)

Teams: Hedefspor Hattingen, TuS Hattingen, SG Blankenstein/Welper, SuS Niederbonsfeld, DJK Märkisch Hattingen, SF Niederwenigern

14:30 Uhr: Hedefspor Hattingen - TuS Hattingen

14:44 Uhr: SG Blankenstein/Welper - SuS Niederbonsfeld

14:58 Uhr: DJK Märkisch Hattingen - SF Niederwenigern

15:12 Uhr: Hedefspor Hattingen - SG Blankenstein/Welper

15:26 Uhr: TuS Hattingen - DJK Märkisch Hattingen

15:40 Uhr: SuS Niederbonsfeld - SF Niederwenigern

15:54 Uhr: DJK Märkisch Hattingen - Hedefspor Hattingen

16:08 Uhr: TuS Hattingen - SuS Niederbonsfeld

16:22 Uhr: SF Niederwenigern - SG Blankenstein/Welper

16:36 Uhr: Hedefspor Hattingen - SuS Niederbonsfeld

16:50 Uhr: SF Niederwenigern - TuS Hattingen

17:04 Uhr: SG Blankenstein/Welper - DJK Märkisch Hattingen

17:18 Uhr: SF Niederwenigern - Hedefspor Hattingen

17:32 Uhr: TuS Hattingen - SG Blankenstein/Welper

17:46 Uhr: SuS Niederbonsfeld - DJK Märkisch Hattingen

Ü50-Turnier (15. Januar, Jeder-gegen-Jeden)

Teams : SG Blankenstein/Welper, Stadtauswahl Hattingen, DJK Märkisch Hattingen, SF Niederweingern

: SG Blankenstein/Welper, Stadtauswahl Hattingen, DJK Märkisch Hattingen, SF Niederweingern 11 Uhr: SG Blankenstein/Welper - Stadtauswahl Hattingen

11:12 Uhr: DJK Märkisch Hattingen - SF Niederwenigern

11:30 Uhr: SF Niederwenigern - SG Blankenstein/Welper

11:42 Uhr: Stadtauswahl Hattingen - DJK Märkisch Hattingen

12 Uhr: SG Blankenstein/Welper - DJK Märkisch Hattingen

12:12 Uhr: Stadtauswahl Hattingen - SF Niederwenigern

12:45 Uhr: Halbfinale 1

12:57 Uhr: Halbfinale 2

13:15 Uhr: Spiel um Platz 3 + 4

13:27 Uhr: Finale

A-Jugend (8. Januar, Jeder-gegen-Jeden):

10 Uhr: SF Niederwenigern - SuS Niederbonsfeld

10.14 Uhr: TuS Hattingen - DJK Märkisch Hattingen

10:28 Uhr: Hedefspor Hattingen - SF Niederwenigern

10:42 Uhr: SuS Niederbonsfeld - TuS Hattingen

10:56 Uhr: DJK Märkisch Hattingen - Hedefspor Hattingen

11:10 Uhr: SF Niederwenigern - TuS Hattingen

11:24 Uhr: SuS Niederbonsfeld - DJK Märkisch Hattingen

11:38 Uhr: TuS Hattingen - Hedefspor Hattingen

11:52 Uhr: DJK Märkisch Hattingen - SF Niederwenigern

12:06 Uhr: Hedefspor Hattingen - SuS Niederbonsfeld

B-Jugend (21. Januar):

Gruppe A : SF Niederwenigern, Hedefspor, DJK Märkisch

: SF Niederwenigern, Hedefspor, DJK Märkisch Gruppe B : SuS Niederbonsfeld, DJK Märkisch II, TuS Hattingen

: SuS Niederbonsfeld, DJK Märkisch II, TuS Hattingen 17 Uhr: SF Niederwenigern - Hedefspor Hattingen

17:14 Uhr: SuS Niederbonsfeld - DJK Märkisch Hattingen II

17:28 Uhr: SF Niederwenigern - DJK Märkisch Hattingen

17:42 Uhr: SuS Niederbonsfeld - TuS Hattingen

17:56 Uhr: Hedefspor Hattingen - DJK Märkisch Hattingen

18:10 Uhr: DJK Märkisch Hattingen II - TuS Hattingen

18:35 Uhr: Spiel um Platz 5 + 6

18:49 Uhr: Halbfinale 1

19:03 Uhr: Halbfinale 2

19:25 Uhr: Spiel um Platz 3 + 4

19:39 Uhr: Finale

C-Jugend (22. Januar):

Gruppe A : TuS Hattingen II, SG Welper I, SuS Niederbonsfeld II, DJK Märkisch

: TuS Hattingen II, SG Welper I, SuS Niederbonsfeld II, DJK Märkisch Gruppe B : SuS Niederbonsfeld II, Hedefspor, SG Welper II, TuS Hattingen I

: SuS Niederbonsfeld II, Hedefspor, SG Welper II, TuS Hattingen I 15 Uhr: TuS Hattingen II - SG Welper

15:14 Uhr: SuS Niederbonsfeld II - DJK Märkisch Hattingen

15:28 Uhr: SuS Niederbosnfeld - Hedefspor Hattingen

15:42 Uhr: SG Welper II - TuS Hattingen II

15:56 Uhr: DJK Märkisch Hattingen - TuS Hattingen II

16:10 Uhr: SG Welper - SuS Niederbonsfeld II

16:24 Uhr: TuS Hattingen II - SuS Niederbonsfeld

16:38 Uhr: Hedefspor Hattingen - SG Welper II

16:52 Uhr: TuS Hattingen II - SuS Niederbonsfeld II

17:06 Uhr: SG Welper - DJK Märkisch Hattingen

17:20 Uhr: SuS Niederbonsfeld - SG Welper II

17:34 Uhr: TuS Hattingen II - Hedefspor Hattingen

18 Uhr: Halbfinale 1

18:14 Uhr: Halbfinale 2

18:35 Uhr: Spiel um Platz 3 + 4

18:49 Uhr: Finale

D-Jugend erste Mannschaften (29. Januar):

Gruppe A : SuS Niederbonsfeld, SG Welper, SF Niederwenigern

: SuS Niederbonsfeld, SG Welper, SF Niederwenigern Gruppe B : TuS Hattingen, Hedefspor, DJK Märkisch

: TuS Hattingen, Hedefspor, DJK Märkisch 16:15 Uhr: SuS Niederbonsfeld - SG Welper

16:29 Uhr: TuS Hattingen - Hedefspor Hattingen

16:43 Uhr: SuS Niederbonsfeld - SF Niederwenigern

16:57 Uhr: TuS Hattingen - DJK Märkisch Hattingen

17:11 Uhr: SG Welper - SF Niederweniern

17:25 Uhr: Hedefspor Hattingen - DJK Märkisch Hattingen

17:50 Uhr: Spiel um Platz 5 + 6

18:04 Uhr: Halbfinale 1

18:18 Uhr: Halbfinale 2

18:40 Uhr: Spiel um Platz 3 + 4

18:54 Uhr: Finale

D-Jugend zweite Mannschaften (29. Januar):

Gruppe A : SG Welper II, DJK Märkisch II, SF Niederwenigern II

: SG Welper II, DJK Märkisch II, SF Niederwenigern II Gruppe B : SuS Niederbonsfeld II, TuS Hattingen II, Hedefspor II

: SuS Niederbonsfeld II, TuS Hattingen II, Hedefspor II 12:45 Uhr: SG Welper II - DJK Märkisch Hattingen II

12:59 Uhr: SuS Niederbonsfeld II - TuS Hattingen II

13:13 Uhr: SG Welper II - SF Niederwenigern II

13:27 Uhr: SuS Niederbonsfeld II - Hedefspor Hattingen II

13:41 Uhr: DJK Märkisch Hattingen II - SF Niederwenigern II

13:55 Uhr: TuS Hattingen II - Hedefspor Hattingen II

14:20 Uhr: Spiel um Platz 5 + 6

14:34 Uhr: Halbfinale 1

14:48 Uhr: Halbfinale 2

15:10 Uhr: Spiel um Platz 3 + 4

15:24 Uhr: Finale

E-Jugend alt (29. Januar):

Gruppe A : DJK Märkisch, TuS Hattingen, SG Welper, SF Niederwenigern II

: DJK Märkisch, TuS Hattingen, SG Welper, SF Niederwenigern II Gruppe B : Hedefspor, SuS Niederbonsfeld, SF Niederwenigern I

: Hedefspor, SuS Niederbonsfeld, SF Niederwenigern I 9 Uhr: DJK Märkisch Hattingen - TuS Hattingen

9:12 Uhr: SG Welper - SF Niederwenigern II

9:24 Uhr: Hedefspor Hattingen - SuS Niederbonsfeld

9:36 Uhr: DJK Märkisch Hattingen - SG Welper

9:48 Uhr: TuS Hattingen - SF Niederwenigern II

10 Uhr: Hedefspor Hattingen - SF Niederwenigern

10:12 Uhr: SF Niederwenigern II - DJK Märkisch Hattingen

10:24 Uhr: SG Welper - TuS Hattingen

10:36 Uhr: SuS Niederbonsfeld - SF Niederwenigern

11 Uhr: Spiel um Platz 5 + 6

11:12 Uhr: Halbfinale 1

11:24 Uhr: Halbfinale 2

11:45 Uhr: Spiel um Platz 3 + 4

11:57 Uhr: Finale

E-Jugend jung (28. Januar):

Gruppe A : SG Welper I, Hedefspor, SF Niederwenigern, SuS Niederbonsfeld II

: SG Welper I, Hedefspor, SF Niederwenigern, SuS Niederbonsfeld II Gruppe B : SG Welper III, SuS Niederbonsfeld I, TuS Hattingen, DJK Märkisch II

: SG Welper III, SuS Niederbonsfeld I, TuS Hattingen, DJK Märkisch II Gruppe C : SG Welper IV, DJK Märkisch I, SG Welper II

: SG Welper IV, DJK Märkisch I, SG Welper II 12.45 Uhr: SG Welper - Hedefspor Hattingen

12:57 Uhr: SF Niederwenigern - SuS Niederbonsfeld

13:09 Uhr: SG Welper III - SuS Niederbonsfeld

13:21 Uhr: TuS Hattingen - DJK Märkisch II

13:33 Uhr: SG Welper - SF Niederwenigern

13:45 Uhr: Hedefspor Hattingen - SuS Niederbonsfeld II

13:57 Uhr: SG Welper III - TuS Hattingen

14:09 Uhr: SuS Niederbosnfeld - DJK Märkisch II

14:21 Uhr: SG Welper IV - DJK Märkisch Hattingen

14:33 Uhr: SuS Niederbonsfeld II - SG Welper

14:45 Uhr: Hedefspor Hattingen - SF Niederwenigern

14:57 Uhr: DJK Märkisch Hattingen - SG Welper II

15:09 Uhr: DJK Märkisch II - SG Welper III

15:21 Uhr: SuS Niederbonsfeld - TuS Hattingen

15:33 Uhr: SG Welper II - SG Welper IV

15:55 Uhr: Viertelfinale Erster Gruppe A - Dritter Gruppe B

16:07 Uhr: Viertelfinale Erster Gruppe B - Dritter Gruppe A

16:19 Uhr: Viertelfinale Erster Gruppe C - Zweiter Gruppe A

16:31 Uhr: Viertelfinale Zweiter Gruppe C - Zweiter Gruppe B

16:55 Uhr: Halbfinale 1

17:07 Uhr: Halbinale 2

17.30 Uhr: Spiel um Platz 3 + 4

17:42 Uhr: Finale

F-Junioren alt (21. Januar, Jeder-gegen-Jeden):

Teams : SuS Niederbonsfeld, SF Niederwenigern, SG Welper II, DJK Märkisch Hattingen, Hedefspor Hattingen, SF Niederwenigern II, TuS Hattingen, SG Welper

: SuS Niederbonsfeld, SF Niederwenigern, SG Welper II, DJK Märkisch Hattingen, Hedefspor Hattingen, SF Niederwenigern II, TuS Hattingen, SG Welper 12.30 Uhr: SuS Niederbonsfeld - SF Niederwenigern

12:42 Uhr: SG Welper II - DJK Märkisch Hattingen

12:54 Uhr: Hedefspor Hattingen - SF Niederwenigern II

13:06 Uhr: TuS Hattingen - SG Welper

13:18 Uhr: Hedefspor Hattingen - SuS Niederbonsfeld

13:30 Uhr: SF Niederwenigern - SF Niederwenigern II

13:42 Uhr: SG Welper II - TuS Hattingen

13:54 Uhr: SG Welper - DJK Märkisch Hattingen

14:06 Uhr: SuS Niederbonsfeld - SG Welper II

14:18 Uhr: Hedefspor Hattingen - TuS Hattingen

14:30 Uhr: SF Niederwenigern - DJK Märkisch Hattingen

14:42 Uhr: SF Niederwenigern II - SG Welper

14:54 Uhr: TuS Hattingen - SuS Niederbonsfeld

15:06 Uhr: SG Welper II - Hedefspor Hattingen

15:18 Uhr: DJK Märkisch Hattingen - SF Niederwenigern II

15:30 Uhr: SG Welper - SF Niederwenigern

15:42 Uhr: SG Welper II - SF Niederwenigern II

15:54 Uhr: SG Welper - SuS Niederbonsfeld

16:06 Uhr: SF Niederwenigern - TuS Hattingen

16:18 Uhr: DJK Märkisch Hattingen - Hedefspor Hattingen

F-Jugend (Jung, Jeder-gegen-Jeden)

Teams : DJK Märkisch I & II, SG Welper I & II, Hedefspor, TuS Hattingen, Niederwenigern, Niederbonsfeld

: DJK Märkisch I & II, SG Welper I & II, Hedefspor, TuS Hattingen, Niederwenigern, Niederbonsfeld 10 Uhr: DJK Märkisch II - SG Welper

10:12 Uhr: Hedefspor - TuS Hattingen

10:24 Uhr: SuS Niederbonsfeld - SG Welper II

10:36 Uhr: SF Niederwenigern - DJK Märkisch Hattingen

10:48 Uhr: SuS Niederbonsfeld - DJK Märkisch II

11 Uhr: SG Welper - SG Welper II

11:12 Uhr: Hedefspor Hattingen - SG Niederwenigern

11:24 Uhr: DJK Märkisch - TuS Hattingen

11:36 Uhr: DJK Märkisch II - Hedefspor Hattingen

11:48 Uhr: SuS Niederbonsfeld - SF Niederwenigern

12 Uhr: SG Welper - TuS Hattingen

12:12 Uhr: SG Welper II - DJK Märkisch Hattingen

12:24 Uhr: SF Niederwenigern - DJK Märkisch II

12:36 Uhr: Hedefspor Hattingen - SuS Niederbonsfeld

12:48 Uhr: TuS Hattingen - SG Welper II

13 Uhr: DJK Märkisch - SG Welper

13:12 Uhr: Hedefspor Hattingen - SG Welper II

13:24 Uhr: DJK Märkisch Hattingen - DJK Märkisch II

13:36 Uhr: SG Welper - SF Niederwenigern

13:48 Uhr: TuS Hattingen - SuS Niederbonsfeld

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert, sobald es neue Informationen gibt

