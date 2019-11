Hallenturnier Hattingen: Hammergruppe bei der Reserve

Es ist nicht mehr lang bis zur Winterpause. Dann stehen wieder die Hallenturniere an. Eines davon ist die Hattinger Stadtmeisterschaft, der Sparkassen-Cup. Gespielt wird im Januar wieder im Schulzentrum Holthausen. Am Donnerstagabend sind die Gruppen ausgelost worden. Während die Teams bei den ersten Mannschaften gleichmäßig gezogen wurden, gibt’s beim Turnier der Reserven eine schwierige Gruppe.

Die ersten Mannschaften der Senioren spielen in drei Gruppen, ehe es in die Zwischenrunde geht. Gruppe A: SG Welper, DJK Märkisch, TuS Blankenstein, SuS Niederbonsfeld; Gruppe B: RSV Hattingen, Hedefspor, VfL Winz-Baak, TuS Hattingen; Gruppe C: FC Sandzak, Sportfreunde Niederwenigern, SG Hill. Die jeweils ersten beiden Teams kommen nach der Vorrunde weiter. „Es ist sehr schön gemischt, wir freuen und auf spannende Spiele“, kommentierte Dino Carrafiello, der Vorsitzende der Fachschaft Fußball, das Ergebnis der Auslosung. In Gruppe A treffen die Platznachbarn SG Welper und TuS Blankenstein aufeinander. Die drei besten Teams mit Niederwenigern, Welper und TuS Hattingen sind aber alle jeweils in einer anderen Gruppe gelandet.

Brisanz in zwei Gruppen beim Reserveturnier

Brisanter ist das Feld der Reserven mit ebenfalls drei Gruppen. Gruppe A: SG Welper II, SF Niederwenigern II, Hedefspor II, FC Sandzak II; Gruppe B: SG Welper III, TuS Hattingen III, TuS Blankenstein II, Hedefspor II; Gruppe C: DJK Märkisch II, TuS Hattingen II, SF Niederwenigern III, SuS Niederbonsfeld II. In Gruppe C trifft somit A-Ligist TuS Hattingen II auf den Herbstmeister der Kreisliga B, die dritte Mannschaft der Sportfreunde Niederwenigern. Zudem ist mit dem SuS Niederbonsfeld II noch ein B-Ligist dabei. Spannend wird es auch in der Gruppe B, wo die erfahren besetzten dritten Mannschaften der SG Welper und des TuS Hattingen spielen und auf B-Ligist TuS Blankenstein II treffen. Favorit in Gruppe A ist A-Ligist SF Niederwenigern II.

Bei der Jugend gibt es eine Neuerung: Die Mini-Kicker sind gesetzt worden. Erste Mannschaften spielen zusammen, separat die Reserveteams. „Das haben wir mit den Vereinen und Eltern so abgesprochen. In den jungen Jahren macht ein Jahr teilweise viel aus“, erklärte Carrafiello.

Uwe Fischer appelliert an die Fairness

Uwe Fischer, der Verantwortliche für die Jugend in der Fachschaft, appellierte an die sportliche Fairness. „Es kommt immer mal wieder vor, dass es emotionaler wird. Wenn Ordner dann was sagen, sollten sich alle daran halten. Trainer und Betreuer haben eine Vorbildfunktion. Man sollte beruhigend auf die Mannschaft einwirken, falls es mal lauter werden sollte.“ Die Vereine sollten auch auf die Zuschauer achten, die sie kennen. Das stehe so auch in der Satzung. In den vergangenen Jahren seien die Turniere in Hattingen immer fair gewesen.