In der Handball-Kreisliga hat der HC Hasslinghausen den nächsten Sieg eingefahren. Mit 34:17 fertigte der HCH die Cronenberger Gastgeber ab.

Hasslinghauser Handballer holen neunten Sieg in Folge

Der HC Hasslinghausen zieht in der Handball-Kreisliga einsam seine Kreise. Die Hasslinghausener gewannen auch das neunte Spiel in Folge. Diesmal besiegten sie die Cronenberger TG V. 34:17 hieß es nach 60 Minuten.

Zu Beginn der Begegnung tat sich der HC Hasslinghausen jedoch schwer, der HC ließ sich auf das langsame Spiel des Gegners ein und führte nur mit einem Tor. Nach einer Auszeit des HC Hasslinghausen, zogen die Gäste endlich ihr Spiel auf und enteilten dem Gegner. Zur Halbzeit stand es bereits 17:9.

Tempo nach der Pause angezogen

Nach der Pause zog der HC für zehn Minuten das Tempo an und baute den Vorsprung aus. Allerdings folgte einen weitere Phase, in der die besten Chancen ausgelassen wurden und es in der Abwehr nicht mehr so konsequent zur Sache ging.

Doch bis auf wenig Ergebniskosmetik war für die Cronenberger nicht mehr möglich. Letztlich pendelte sich der Abstand auf 17 Treffer ein. Sonntag findet dann das Spitzenspiel der Kreisliga gegen den Niederbergischen HC II statt. Die Gäste stehen auf Rang drei, haben im Gegensatz zum HCH aber schon eine Niederlage und ein Remis auf dem Konto. Anwurf ist am Sonntag um 16 Uhr.

Cronenberger TG V - Hasslinghausen 17:34 HCH: Otto, Karbange;Schönberger, Timmerbeil (1), Fritzsch (2), Scholz (2), Graf (2), Göbel (8), Cziuk (6), Sust (1), Böhmer (4), Ermert, Hiedels (1), Patrick Bartsch (7).