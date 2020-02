Hattingen. Die Stadt Hattingen hat wegen des angekündigten Sturms die Sportplätze am Sonntag gesperrt. Auch die TSG Sprockhövel muss ihr Spiel verschieben.

Hattingen: Sportplätze gesperrt – TSG muss Spiel verschieben

Wegen des Sturmtiefs „Sabine“ hat die Stadt Hattingen die Sportplätze am Sonntag gesperrt. Das teilte sie am Samstagnachmittag auf der städtischen Homepage mit. Geplante Testspiele können daher nicht stattfinden.

Auch den Oberliga-Fußballern der TSG Sprockhövel macht Sturmtief „Sabine“ einen Strich durch die Rechnung.

Erstes Pflichtspiel nach der Winterpause

Eigentlich hätte für die Mannschaft von Trainer Andrius Balaika am Sonntag (15 Uhr) das erste Spiel nach der Winterpause gegen den Tabellenführer SC Wiedenbrück angestanden, doch auch der Platz der TSG wurde gesperrt. „Alle Tickets, die Online erworben wurden, behalten natürlich ihre Gültigkeit“, teilte TSG-Sozialwart André Meister auf Facebook mit. Einen Nachholtermin für die Partie gibt es noch nicht.

Die Sportfreunde Niederweniger treten am Sonntag auswärts beim 1. FC Bocholt an. Ob auch diese Partie wegen des Sturms verschoben werden muss, stand am Samstagabend noch nicht fest. Die Entscheidung fällt erst am Sonntagvormittag.