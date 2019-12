Jedes Jahr werden erfolgreiche Sportler in Hattingen geehrt. 2019 fand die Ehrung im Henrichs statt.

Hattingen. Stadtsportverband Hattingen und Stadt Hattingen ehren 2020 wieder verdiente Sportler. Vorschläge werden bis zum 15. Januar angenommen.

Hattingen: Vorschläge zur Jahressportlerwahl einreichen

Der Stadtsportverband Hattingen bittet darum, Vorschläge für die alljährliche Sportlerehrung der Stadt Hattingen einzureichen. Bis zum 15. Januar 2020 werden die Vorschläge angenommen.

Dabei sollen für Sportler Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse sowie Mailadresse, ggf. Telefonnummer und die erreichten sportlichen Erfolge beschrieben werden. Bei Mannschaften sollen neben der Sportart die Kontaktperson und die Benennung des Aufstiegs in die nächst höhere Liga aufgeführt werden.

Auch Ehrenamtliche können vorgeschlagen werden

Der SSV ehrt Sportler und Mannschaften nach gemeinsamen Ehrungsrichtlinie. Verdiente Ehrenamtliche können ebenfalls vorgeschlagen werden. Meldung per Mail richten an: l.meischein@hattingen.de und als Kopie an info@stadtsportverband-hattingen.de.