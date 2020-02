Hattingens Handballer kennen nun Termine für Nachholspiele

Nachdem das Sturmtief Sabine am letzten Wochenende viele Sportveranstaltungen platzen ließ, wollen die Hattinger Handballer alsbald einen neuen Anlauf nehmen. Der TuS Hattingen und die DJK Westfalia Welper haben für ihre Mannschaften schnell einen Nachholtermin gefunden.

Bereits am kommenden Dienstag, 18. Februar, tritt der TuS Hattingen in der Verbandsliga gegen den TuS Westfalia Hombruch an. Dabei möchten die TuSler unbedingt ihre beeindruckende Siegesserie von drei in Folge gewonnenen Begegnungen fortsetzen. Die Partie gegen das Team aus Dortmund wird um 20.15 Uhr in der Kreissporthalle angepfiffen.

DJK Westfalia Welper spielt am Dienstag gegen Spitzenreiter

Am gleichen Tag gibt es auch in der Bezirksliga die Neuansetzung der Partie der DJK Westfalia Welper gegen den abgelösten Spitzenreiter HSG Haltern-Sythen II. Die HSG ist durch den 38:30-Erfolg des FC Erkenschwick über den FC Schalke 04 II bei eigenem Spielausfall „in Abwesenheit“ auf den zweiten Rang zurückgefallen. Anpfiff ist um 20 Uhr in der Halle Marxstraße.

Das Bezirksliga-Nachbarschaftsderby zwischen den beiden Zweitvertretungen des TuS Hattingen und des TuS Bommern wird am Karnevalssonntag (23. Februar) nachgeholt. Los geht es in der Kreissporthalle um 15.30 Uhr.