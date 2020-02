Hattinger Judokämpferin Mathilda Niemeyer bei U18 DM dabei

Judokämpferin Mathilda Niemeyer vom 1. JJJC Hattingen ist aufgrund ihrer guten Leistungen und Titel in den vergangenen Jahren zu den Deutschen Einzelmeisterschaften in der U18 nominiert worden. Dabei tritt die erst 14-Jährige am Sonntag in Leipzig gegen die beste nationale Konkurrenz in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm an.

Erst seit Anfang des Jahres ist die in der Altersklasse der U18 startberechtigt, ihr Talent ist den Landes- und Bundestrainern aber seit Längerem bekannt, so dass sie bereits zu Nachwuchslehrgängen auf Landes- Bundesebene eingeladen wurde. 2019 trat sie auch schon bei den Ruhr Games (U18) mit einer Wild Card an. Aufgrund ihrer Leistungen wurde sie vor zwei Wochen vom Deutschen Jud-Bund zum internationalen U18-Turnier nach Spanien eingeladen, feierte mit einem gewonnenen und einem knapp verlorenen Kampf einen guten Einstand.

Hattingerin ist trainingsfleißig und willensstark

Angela Andree, stellvertretende Geschäftsführerin des 1. JJJC Hattingen, kennt die Stärken, die die junge Kämpferin auszeichnen: Durchsetzungsvermögen, Willensstärke und Trainingsfleiß. „Sie hat Spaß an ihrem Sport, ihre Eltern fördern sie. Sie ist in ihrem Alter eine Athletin, die schon gut ist, sich aber auch noch gut entwickeln kann“, sagt Andree über die Kampfsportlerin, die gute körperliche Voraussetzungen mitbringt.

Am Sonntag startet sie nun erstmalig bei den Deutschen Einzelmeisterschaften. Die Kämpfe beginnen um 11.30 Uhr und werden live auf sportdeutschland.tv übertragen.