Hattinger Volleyballerinnen vor Topspiel: Schwelm hat Druck

Erster gegen Zweiter in der Volleyball-Bezirksliga – und auch wenn nur ein Punkt die TG Rote Erde Schwelm vom Team des TuS Hattingen trennt, sind zumindest für TuS-Trainer Jens Mai die Rollen klar verteilt für das Spiel in der Schwelmer Sporthalle am Mittwochabend (erster Aufschlag 19.30 Uhr).

„Der Druck liegt ganz klar bei Schwelm“, sagt Mai mit Blick auf die Situation bei den Gastgeberinnen. Der Schwelmer Club habe eine große Jugendabteilung – um dem Nachwuchs eine Perspektive bieten zu können sei eine erste Mannschaft in der Bezirksliga aber zu wenig.

Schwelm braucht den Aufstieg dringender als Hattingen

„Die wollen und müssen hoch“, meint Mai, „und ganz ehrlich: Das ist die beste Mannschaft der Liga, die haben auch die Truppe dafür.“ Der TuS dagegen habe keinen Druck und den Relegationsplatz schon sicher.

Viel Zeit zum Verschnaufen hatten die Hattinger Volleyballerinnen und das Trainergespann Mai-Sarkin nicht, noch am Samstag waren sie beim 3:0 bei Schlusslicht TB Höntrop II im Einsatz.

„Da konnten wir uns natürlich nicht wirklich auf Mittwoch vorbereiten“, meint Mai, „aber wir sind darauf eingestellt, dass Schwelm offensiv spielt und haben im Vorfeld deshalb besonders über den Block, die Block-Abwehr und den eigenen Angriff gesprochen.“