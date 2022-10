HC Hasslinghausen bricht nach der Pause komplett zusammen

Sprockhövel. Die Handballer des HC Hasslinghausen legten gegen den ASV Wuppertal ordentlich los, ließen aber noch mehr nach. Am Ende kommt alles zusammen.

Am Montagabend war der HC Hasslinghausenin der Kreisliga Wuppertal-Niederberg gefordert. Beim ASV Wuppertal verlor er 21:31. Dabei hielten die Sprockhöveler bis zur Pause gut mit, lagen lediglich mit einem einzigen Treffer hinten und gingen mit einem 16:17-Rückstandin die Kabinen. In den letzten 20 Minuten brach das Team aber völlig ein.

Einer der Gründe dafür war, dass der HCH lediglich acht Feldspieler aufbieten konnte. Das Tempospiel der Wuppertaler sorgte so dafür, dass Hasslinghausen nichts mehr entgegenzusetzen hatten.

HC Hasslinghausen ist am 30. Oktober wieder gefordert

Am Ende kam dann alles zusammen: Eine rote Karte, eine Verletzung und vier Zeitstrafen, davon drei zeitgleich.

In der Tabelle steht der HC Hasslinghausen mit nun 2:4-Punkten auf Rang siebenvon zehn. Das nächste Spiel findet erst am 30. Oktober zuhause gegen die Cronenberger TG IV statt (16 Uhr).

ASV Wuppertal - HC Hasslinghausen 31:21 (17:16)

HC Hasslinghausen: Dominik Otto (TW), Klaus-Dieter Hiedels (TW), Martin Hiedels (5 Tore), Fabian Graf (1 Tor), Simon Runke (5 Tore), Miro Böhmer ( 4 Tore), Mike Ermert (0 Tore), Roberto Westerwelle (5 Tore), Fabian Elsner (1 Tor), Sascha Müller ( 1 Tor).

