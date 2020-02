Hiddinghauser FV demontiert die Reserve aus Hohenlimburg

Nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte hat der Hiddinghauser FV am Ende deutlich mit 6:1 gegen den SV Hohenlimburg II gewonnen. Trainer Frank Dichtiar zeigte sich mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden.

„Wir hatten das Spiel im Griff“, so der Trainer. Dichtiar sah jedoch auch Verbesserungspotenzial seiner Mannschaft. Der zwischenzeitliche Ausgleich fiel aufgrund eines Ballverlusts in der Abwehrreihe. „Solche Dinge müssen wir abstellen“, so Dichtiar. Außerdem bemängelte er die Chancenausbeute seiner Mannschaft. „Wir müssen bereits in der ersten Hälfte vier oder fünf Tore machen“, so der Trainer.

So haben sie gespielt

Hiddinghauser FV – Hohenlimburg II 6:1

Tore: 1:0 Matthias Baum (26.), 1:1 (40.), 2:1 Antonio Exposito (44.), 3:1 Moise Sandu (60.), 4:1 Deniz Celik (66.), 5:1 Tim Buchmüller (84.), 6:1 Deniz Celik (88.).

HFV: Böker, Buchmüller (75. Poburski), Schebesta (46. Lohmann), Baum, Sandu, Adamietz, Exposito, Zijadic (3. Ostermann, 60. Celik), Tanase, Arndt, Hoppe.