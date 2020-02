Hiddinghauser FV: Dichtiar warnt vor dem SV Hohenlimburg

Als Sturmtief Sabine den letzten Test des Hiddinghauser FV vor der Rückkehr ins Ligageschehen platzen ließ, ärgerte sich Trainer Frank Dichtiar. Er hätte gerne gespielt und die Partie wahrscheinlich auch gar nicht abgesagt. Es wäre eine gute Generalprobe für das am Sonntag (15 Uhr) anstehende Spiel gegen die Reserve des SV Hohenlimburg gewesen.

Dichtiar ist sich sicher, dass die Gegner durch Spieler aus der Westfalenliga-Mannschaft verstärkt sein werden. „Sie werden ihre Zweite mindestens in der Kreisliga A halten wollen. Das wird mit Sicherheit kein Spaziergang für uns“, so der HFV-Coach. Das Hinspiel hatten die Sprockhöveler zu ihrer guten Startphase in die neue Saison mit 6:3 für sich entschieden. Mit so einem eindeutigen Ergebnis rechnet Dichtiar nun nicht, hofft allerdings auf einen erneuten Sieg.

Dem Hiddinghauser FV fehlt wohl der Kapitän

Hiddinghausen muss wahrscheinlich in der Abwehr umbauen, da Kapitän Ferry Hoppe es wohl nicht zum Spiel schaffen wird. „Er ist mit der Familie in Oldenburg und wahrscheinlich nicht bis zum Spiel zurück“, erzählt sein Trainer. Er hofft auf Simon Lohmann und darauf, dass Spieler sich zurückmelden, die zuletzt Verletzungen angegeben hatten.