Hiddinghauser FV: Vorstand erfüllt den Wunsch von Dichtiar

Hiddinghausen Trainer Frank Dichtiar war trotz des 4:1-Sieges gegen die SG Vorhalle am Sonntag richtig sauer.

Wieder einmal bekam das Team keine Unterstützung aus der zweiten Mannschaft und musste das Spiel zunächst sogar in Unterzahl beginnen.

„Ich habe nun mit dem Vorstand gesprochen und mir wurde zugesichert, dass wenn Spieler der zweiten Mannschaft nicht bei uns aushelfen wollen, sie auch in der zweiten Mannschaft nur auf der Bank sitzen“, erklärt Dichtiar.

Fünf Pflichtspiele in Serie hat Hiddinghausen gewonnen

Sonntag trifft der HFV auf dem eigenen Platz gegen den Hasper SV. Der Trend spricht aktuell für die Hiddinghäuser. Die vergangenen fünf Pflichtspiele gewannen sie. „Wenn wir in Führung gehen können, läuft es meist gut für uns, dann sind wir in der Lage die Spiele zu verwalten“, so der Coach.