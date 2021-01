Fußball Hüseyin Yücel: Was der neue Hiddinghauser Coach bewegen will

Hattingen. Der Nachfolger von Ex-Coach Frank Dichtiar wollte eigentlich eine Pause einlegen, doch als der HFV anfragte, zögerte er nicht lange.

Hüseyin Yücel ist der neue Coach beim Hiddinghauser FV. Eigentlich würde er am liebsten sofort damit anfangen, seine neue Mannschaft kennenzulernen und mit ihr zu arbeiten, doch durch die Corona-Unterbrechung ist es ungewiss, wann Yücel loslegen kann. Auf die faule Haut können sich seine Spieler aber bald nicht mehr legen.

"Wir müssen vorbereitet sein"

„Ab der kommenden Woche werden die Spieler Laufeinheiten absolvieren“, sagt Hüseyin Yücel, der neben dem HFV auch noch die B-Jugend des SC Obersprockhövel trainiert. „Wenn es irgendwann wieder losgeht, müssen wir vorbereitet sein und die konditionellen Bedingungen müssen dann stimmen.“

Yücel hatte sich eigentlich vorgenommen, eine längere Pause als Seniorentrainer einzulegen, nachdem er als Coach den RSV Altenvoerde vor einigen Monaten verließ.

Mann für alles in Altenvoerde

„In Altenvoerde war ich nicht nur Trainer, sondern auch Sportlicher Leiter und eigentlich der Mann für alles. Ich habe mich um die Schiedsrichter und auch die Trikots gekümmert. Das war irgendwann zu viel. Das schaffe ich zeitlich einfach nicht mehr. In Hiddinghausen ist das anders, da kann ich mich ganz auf die Mannschaft konzentrieren.“

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Hattingen und Sprockhövel verpassen: Abonnieren Sie unsere WAZ-Newsletter für Hattingen und für +++

Darüber hinaus gebe es jedoch noch einen weiteren Grund, warum er dem HFV zugesagt habe, so Yücel. Die Mannschaft sei funktionsfähig und es gebe ein gutes Grundgerüst und eine gute Gemeinschaft. Das sei enorm wichtig in der Kreisliga A.

, wie seine Mannschaft Fußball spielen soll. Ballbesitz stehe bei ihm an erster Stelle. Das setzte er auch mit seiner Jugendmannschaft um, die in der vergangenen Saison in die Bezirksliga aufstieg, sagt der 44-jährige. „Wenn wir den Ball haben, kann der Gegner kein Tor schießen. Das ist mein Motto. Ich will, dass die Spieler den Ball zirkulieren lassen. Es wird ein bisschen dauern bis die Spieler meine Gedanken verinnerlicht haben, aber das Team hat Potential.“

Vor drei Jahren Coach der Reserve

Beim HFV plant man langfristig mit Hüseyin Yücel, . Kurzfristig und mittelfristig gehe es darum, unter die besten fünf Mannschaften in der Hagener Kreisliga A1 zu kommen. Das sei nicht leicht, aber durchaus möglich. „Langfristig will der Verein ja vielleicht noch eine Klasse höher spielen, aber wie schnell das funktionieren kann, wird sich zeigen. Es kommt ja auch darauf an, ob wir neue Spieler bekommen oder wir die Mannschaft verjüngen müssen. All das wird man sehen. Erst einmal müssen wir uns richtig kennenlernen.“

Mehr Sportnachrichten aus Hattingen und Sprockhövel

WAZ-Pokal:

Handball:

WAZ-Pokal:

Weitere Berichte aus dem Lokalsport in Hattingen und Sprockhövel finden Sie hier.